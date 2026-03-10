《「さやの日」YouTube公式channelに動画をアップいたしました》3月8日、’21年12月18日に急逝した神田沙也加さん（享年35）のSNSが一斉に更新された。Xとインスタグラムでは冒頭のようにアナウンスされ、沙也加さんのYouTubeチャンネルで公開されたカバー音源が反響を呼んでいる。公開されたのは、’19年にリリースされた沙也加さんのボカロカバーアルバム第2弾『MUSICALOID #38 Act.2』に収録された楽曲「Alice in 冷凍庫」。