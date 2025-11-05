¡Ú¤ï¤¤¤»¤Äµ¶¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Á°ÊÔ¡Û¡Ö¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤¦¤Î¤«¡×¡ÄÈï¹ð¤¬ºÛÈ½¤Ç¸ì¤Ã¤¿¶Ã¤¤Îà¾Íèá¤È¤Ï
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¾Î¤·¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»³ÅÄÍµ»°¡Ê¤Ò¤í¤ß¡ËÈï¹ð¡Ê»ö·ïÅö»þ55ºÐ¡Ë¤Ï¡¢£¹·î30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè£·²ó¸øÈ½¤ÎºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¹¹À¸¸å¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
11·î£¶Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄÈï¹ð¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ÇÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿»³ÅÄÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¼çÄ¥¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ö£±Ç¯Á°¤Î¡Ç24Ç¯11·î£µÆü¡¢·Ù»ëÄ£ÃÓÂÞ½ð¤Ï¤ï¤¤¤»¤ÄÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦»³ÅÄÈï¹ð¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄÈï¹ð¤Ï£¸·îÃæ½Ü¤ËËÅç¶èÆâ¤Î¸ø±à¤Ë½÷»ÒÃæ³ØÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ13ºÐ¡Ë¤òÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄÈï¹ð¤Ï£±¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¿ô¥õ½ê¤Î¸ø±à¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢ºÇ¸å¤ËË¬¤ì¤¿¸ø±à¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÅªË½¹Ô¤Ï²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°ìÉô¡¢ÈÝÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
»³ÅÄÈï¹ð¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ç23Ç¯£··î¤Ë¤â£²¿Í¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¡Ø¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤È¤ß¤»¤«¤±¤ÆÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯10·î19Æü¤ËÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ÇÄ¨Ìò£±Ç¯£²¥õ·î¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
»³ÅÄÈï¹ð¤ÏÃÓÂÞ¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢ÄÌ¾Î¡Ö²µ½÷¥í¡¼¥É¡×¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥¢¥Ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡Ë¹¥¤ß¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄÈï¹ð¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç½ÐÄî¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê£¶·î26Æü¡¦Âè£µ²ó¸øÈ½¡Ë
¡Ö¥¢¥Ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¡Ø»þ´Ö¤¢¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼«Ê¬¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´é¤Ï¼Ì¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Î¸ø±à¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¾¯¤·Áá¸ý¤Î¥¿¥á¸ý¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤ÏÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¡ÖÌ¼¤ÏÀ³ÊÅª¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡Ø·ù¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤À³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄÈï¹ð¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¸·î19Æü¡¦Âè£¶²ó¸øÈ½¡Ë¡£
¡Ö¡ÊA¤µ¤ó¤Ï¡Ë½é¤á¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø´é¤È¤«¤Ï»£¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼ó¤«¤é²¼¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¾¯¤·¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë20ºÐ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇ¯Îð¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
»³ÅÄÈï¹ð¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤½¤³¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃËÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»£¤Ã¤¿²áµî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´é¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤ä¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤ÆÁ´¿È¤ò»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´é¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»£¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¿ôËç¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¸å¡¢»³ÅÄÈï¹ð¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤ËÊÌ¤Î¸ø±à¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤²ñ¤Ã¤¿»Ò¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ£²¥õ½êÌÜ¤Î¸ø±à¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Ï»³ÅÄÈï¹ð¤«¤é¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¤¬Ë¡Äî¤Ç¸ì¤Ã¤¿¶ÃØ³¤Î¡Ö¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×
¡Ö¤Þ¤º£²¿Í¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤ËÌ¾Á°¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë»ö¹à¤òµö²Ä¤¹¤ë¤«¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¿Æ¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Í§Ã£¤Ê¤É¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¡Ù¡ØÆ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤È¿¨¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤½¤¦¤È¤¦¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯Î¾¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¶Ì¾¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
»³ÅÄÈï¹ð¤¬¤³¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯£··î¤ÎÂáÊá¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¤³¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¸·î19Æü¡¦Âè£¶²ó¸øÈ½¡Ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ª¿¬¤Ê¤ÉÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìºòÇ¯¡Ê¤ÎÂáÊá¤Ç¡Ë¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÌÜÅª°Ê³°¤Ç¡¢¿¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£A¤µ¤ó¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»£±Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿ôËç¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÊÌ¤Î¸ø±à¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¡»¡´±¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËA¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê»³ÅÄÈï¹ð¤¬¡ËÂ¤¬Â®¤¤¤Î¤«ÃÙ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²¤ÆÊá¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤Ï£³¥õ½êÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿¸ø±à¤Ç¥È¥¤¥ì¤ËÏ¢¤ì¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö·¤²¼°Ê³°¡¢Á´ÉôÃ¦¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈA¤µ¤ó¤¬ÃÇ¤ë¤È¡¢£²¥õ½êÌÜ¤Î¸ø±à¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÉþ¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢²¼È¾¿È¤Ê¤ÉÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³ÅÄÈï¹ð¤ÏÂÀ¤â¤â¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ê¤É¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¼È¾¿È¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢¸øÈ½¤Ç¤ÏA¤µ¤ó¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¡Ö¾Íè¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤ÎºÇ½ªÄÄ½Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖNPOË¡¿Í¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÈï³²¼Ô¤ä²Ã³²¼Ô¤ò¸º¤é¤¹±¿Æ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ÍÆ»Ñ¤Î»Ò¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¹Ö±é¤äÊ¸¾Ï¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°²ó¤ÎÂáÊá¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Æ±°Õ½ñ¤òºî¤ë¤Ê¤É¤Î¸ÈÂ©¤Ê¼ê¸ý¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Þ¤Çº£²ó¤ÎÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À»³ÅÄÈï¹ð¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¬¤¤¤¤Ê¤êÈÈºá¤òËÉ¤°Â¦¤Ë²ó¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
»³ÅÄÈï¹ð¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤ª¤É¤±¤¿¸ýÄ´¤ÇÅú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Ì¼¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëA¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÏÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢È¿¾Ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Èï¹ð¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ