ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手も笑顔で参加。バスに同乗した妻・真美子さんに撮影されるシーンもあり、仲睦まじい様子を見せた。ドジャースタジアムでの優勝報告会の後には自身のインスタグラムを更新。真美子さんとの2ショットなどを公開した。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナインを、地元のファンが盛大に祝福した。大谷もファンに手を振って笑顔。途中、真美子さんにスマートフォンで撮影され、レンズに向かって急に“真顔”になるお茶目なシーンもあった。

ドジャースタジアムで行われた優勝報告会後に大谷はインスタグラムを更新。「Thank you LA」と感謝のメッセージとともに10枚の写真を投稿した。バスの屋上で真美子さんと寄り添いながら、ファンのほうを指差す写真や、山本由伸投手、フレディ・フリーマン内野手と並んで笑顔を見せる写真などがあった。



