ドジャースがワールドシリーズ連覇
『ドジャースがワールドシリーズ連覇』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年11月11日
2025年11月4日
2025年11月3日
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MLBワールドシリーズ第7戦 NHKの地上波放送なしに「意味分からん」との声が
NHKが地上波で中継しなかったことについて、FLASHが報じた
Smart FLASH
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米メディアが早くもドジャース3連覇断言 大谷翔平はフルサイズに進化
早くも来季「3連覇の筆頭候補」として、5つの理由を挙げた分析記事を掲載
東スポWEB
2025年11月2日
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山本由伸の帽子や大谷翔平がWSで9度踏んだ一塁ベース 野球殿堂に展示へ
3勝を挙げた山本由伸の第7戦の帽子など殿堂入りする記念品に決まった
東スポWEB
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ドジャースがWS連覇 登板準備巡り「大谷びいき」という批判も
同日の第7戦では、大谷翔平を巡る批判の声もあると米メディアが伝えた
東スポWEB
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山本由伸がワールドシリーズでMVPに輝く 日本人は松井秀喜氏以来
同日の第7戦でシリーズ3勝目を挙げて胴上げ投手になり、連覇の立役者に
フルカウント
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中0日で山本由伸が登板…佐々木朗希が「僕らが目指す姿」と絶賛
9回からは中0日で山本由伸がリリーフ登板し、胴上げ投手となった
THE ANSWER
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ドジャースWS連覇、大谷翔平が山本由伸を大絶賛「世界一の投手」
第7戦に先発した大谷翔平は、9回途中から登板した山本由伸を大絶賛
スポニチアネックス
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敗れたブルージェイズ呆然…引き上げるゲレーロJr.の瞳には涙
ポストシーズン8本塁打でチームをけん引してきたゲレーロJr.は呆然
デイリースポーツ
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ドジャースが球団初のWS連覇！ブルージェイズとの延長戦制す
前日に続き山本由伸が登板し、9回途中から執念の連投
スポニチアネックス