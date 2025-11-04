ロバーツ監督 満員のファンの前で絶叫「2連覇より良いものは？（観客『3連覇！』）その通り3連覇だ！ 行くぞ、3連覇だ！」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースが現地3日（日本時間4日）、地元ロサンゼルスで優勝パレードを開催した。市内中心部を青一色のファンが埋め尽くし、沿道ではチームの偉業を称える歓声が響き渡った。

その後、パレードはドジャー・スタジアムでの優勝セレモニーへと続き、指揮官デーブ・ロバーツ監督がファンの前で感謝と誇りを込めたスピーチを行った。

ロバーツ監督はマイクを握ると、チームとファンの絆を「鏡」という言葉で表現した。

「選手たちがフィールドに立つたび、彼らは鏡を見ます。そして、そこに映るのはファンの皆さんなんです」と語り、スタジアムを埋め尽くした観客を見渡した。

続けて、「我々はタフさを見ます。情熱を見ます。忍耐力を見ます。ええ、我々も良い天気が好きですよ。しかし、この選手たちは、この街にもう一つのチャンピオンシップをもたらすことを決して諦めませんでした」と強調。

この一年、数々の逆境を乗り越えながらも最後まで戦い抜いたチームとファンの一体感を称えた。

さらに監督は、「このシーズンを振り返るとき、毎日鏡を見て、この選手たちを思い出してほしい。彼らが互いのために、そして何より、皆さんのためにどれだけ犠牲を払ってきたかを」と呼びかけ、会場からは大きな拍手が沸き起こった。

そしてスピーチの最後、ロバーツ監督は満員のファンを前に笑顔でこう締めくくった。

「昨日、機内で友人のパット・ライリー（NBAの伝説的なヘッドコーチ）と話したのですが、彼からこの言葉を使う許可をもらいました。『2連覇より良いものは？』――（観客『3連覇！』）その通り、3連覇だ！ 行くぞ、3連覇だ！」

ドジャースは2年連続の王者として、再び新たな歴史へと歩み始めた。

