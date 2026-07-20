テレビ東京スポーツ
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大谷翔平 25、6号の今季初マルチホームランもチームは泥沼6連敗 投手復帰に関して「焦って後退より少しずつ前進」
大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年8月5日(日本時間6日) シカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャース＠リグレー・フィールド＞…
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大谷翔平 8試合連続安打をマークもチームは今季ワースト5連敗 2年連続サイ・ヤング賞のスクーバルは移籍後初先発を勝利で飾れず
大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年8月4日(日本時間5日) シカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャース＠リグリー・フィールド＞…
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大谷翔平 7試合連続安打をマークもチームは4連敗 全体の走塁ミスにロバーツ監督「アウトを献上してしまった」
大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年8月3日(日本時間4日) シカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャース＠リグリー・フィールド＞…
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吉田正尚 5号ソロ含む4打数・2安打・2打点の活躍でドジャースをスイープ 「強いチームに連勝していい気分です」
吉田正尚 PHOTO:Getty Images ＜2026年8月2日(日本時間3日)ロサンゼルス・ドジャース対ボストン・レッドソックス＠ドジャー・スタジ…
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大谷翔平 打球速度約179キロのタイムリーツーベース含む2安打で勝利に貢献 守護神復帰のドジャースが連敗ストップ
大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年7月29日(日本時間30日) ロサンゼルス・ドジャース対シアトル・マリナーズ＠ドジャー・スタ…
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大谷翔平 10試合ぶりの先頭23号アーチ含む3安打3打点の活躍！ 投手復帰について「ポストシーズンに間に合えば」
大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年7月28日(日本時間29日) ロサンゼルス・ドジャース対シアトル・マリナーズ＠ドジャー・スタ…
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大谷翔平 4打数1安打も後半戦9試合で打率.184 9回の代打交代にロバーツ監督「打球の質はかなり落ちている」
大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年7月26日(日本時間27日) ニューヨーク・メッツ対ロサンゼルス・ドジャース＠シティ・フィ&#…
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初優勝を狙う加藤麗奈が単独の首位 2打差で追う2位タイに菅楓華、吉田鈴さらには皆吉愛寿香が続く【大東建託いい部屋ネットレディス】
加藤麗奈 クレジットAtsushi Tomura 真夏の女子ゴルフ3大決戦、灼熱の福岡で、ついに迎えた最終章は、空前絶後の伸ばし合いとなった。 JL…
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大谷翔平 好左腕相手に無安打でチームも連敗 左ひざ炎症の状態についてド軍監督「まずはキャッチボールの経過を見て」
大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年7月20日(日本時間21日)フィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ…
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スカローニ監督 去就に含み「少し時間を取りたい」敗戦直後にスペイン称賛「正当な勝者だった」【サッカーW杯】
アルゼンチン代表 スカローニ監督 PHOTO:Getty Images 7月19日（日本時間20日）、FIFAワールドカップ北中米大会決勝が行われ、アルゼン…
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世界王者スペイン指揮官 涙のスカローニ監督へ敬意「彼から多くを学んだ」敗戦直後に抱擁「今日は私たちが勝つに値した」【サッカーW杯】
フエンテ監督とスカローニ監督 PHOTO:Getty Images 7月19日（日本時間20日）、FIFAワールドカップ北中米大会決勝でアルゼンチンを延長…
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アルゼンチン監督 エンソ退場判定に複雑胸中「決勝なら避けられた場面も...」も審判批判はせず【サッカーW杯】
2枚目のイエローで退場となったエンソ・フェルナンデス PHOTO:Getty Images 7月19日（日本時間20日）、FIFAワールドカップ北中米大会決…
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39歳メッシの現役続行にも太鼓判「望む限りプレーできる」スカローニ監督 改めて絶賛「史上最高の選手」【サッカーW杯】
呆然と立ち尽くすメッシ PHOTO:Getty Images 7月19日（日本時間20日）、FIFAワールドカップ北中米大会決勝が行われ、アルゼンチンはスペイン…
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世界王者スペイン指揮官 メッシ封じを明かす「ゴールから遠ざけることが狙いだった」延長までショート0の鉄壁【サッカーW杯】
スペイン代表 フエンテ監督 PHOTO:Getty Images 7月19日（日本時間20日）、FIFAワールドカップ北中米大会決勝でアルゼンチンを延長戦の末に1-…
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スペインが延長後半の決勝弾で死闘制し2度目の世界王者に！ 前回王者・アルゼンチンは退場も響き連覇逃す【サッカーW杯】
7番 フェラン・トーレス PHOTO:Getty Images ＜2026年7月19日（日本時間20日） FIFAワールドカップ2026 決勝 スペイン 1－0 アル…
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メッシあと一歩届かず... アルゼンチン64年ぶりW杯連覇の夢散る スペインに延長戦の末に敗れ準優勝【サッカーW杯】
リオネル・メッシ アルゼンチン連覇ならず PHOTO:Getty Images ＜2026年7月19日（日本時間20日） FIFAワールドカップ北中米大会・決勝 スペイ…
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エムバペが10得点で史上初の”2大会連続得点王”に輝く！通算22得点でメッシ超えの歴代単独トップに【サッカーW杯】
2年連続の得点王に輝いたフランス代表・エムバペ PHOTO:Getty Images サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、フランス代表…
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スペイン優勢もGKマルティネスの牙城崩せず0-0で後半へ アルゼンチンはリサンドロ負傷交代【サッカーW杯】
PHOTO:Getty Images ＜2026年7月19日（日本時間20日） FIFAワールドカップ北中米大会・決勝 スペイン 0－0 アルゼンチン＞ サッカ…
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「汚いチームなんて思わない」スペイン監督がアルゼンチンに最大級の敬意「称賛、称賛、さらに称賛」【サッカーW杯】
スペイン代表 フエンテ監督PHOTO:Getty Images FIFAワールドカップ2026決勝（日本時間20日、スペイン対アルゼンチン）を翌日に控えた19日、ス…
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「マンマークを外したら15分で4失点」スペイン監督が明かす “若きメッシ” との衝撃秘話「だから特別な警戒が必要」【サッカーW杯】
リオネル・メッシ PHOTO:Getty Images FIFAワールドカップ2026決勝（日本時間20日、スペイン対アルゼンチン）を翌日に控えた19日、スペイン代…