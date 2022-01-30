フィギュア団体で日本が史上初の銅メダル獲得！ROCが金、アメリカ銀【五輪フィギュア団体】

坂本花織、小松原美里、木原龍一、宇野昌磨、中野園子、樋口新葉、小松原尊、鍵山優真、三浦璃来 写真：長田洋平/アフロスポーツ ＜北京オリン…