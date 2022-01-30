テレビ東京スポーツ
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羽生結弦 SPまさかの8位「しょうがない。コンディションはかなり良いので、フリー頑張ります」【五輪フィギュア】
羽生結弦 Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images ＜北京オリンピック フィギュアスケート男子シングル ショートプログラム 2022年2…
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鍵山優真がノーミスで2位発進！ネーサン・チェンがSP世界最高得点で首位、宇野3位、羽生8位【五輪フィギュア】
鍵山優真 写真：ロイター/アフロ ＜北京オリンピック フィギュアスケート男子シングル ショートプログラム 2022年2月8日 ＠首都体…
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宇野昌磨がSP自己ベストを更新！最終組を残して首位！王者・羽生結弦は4位【五輪フィギュア】
宇野昌磨 写真：長田洋平/アフロスポーツ ＜北京オリンピック フィギュアスケート男子シングル ショートプログラム 2022年2月8日 …
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男子SP 王者・羽生結弦が暫定2位 五輪3連覇 94年ぶりの大偉業へ【五輪フィギュア】
羽生結弦 写真：ロイター/アフロ ＜北京オリンピック フィギュアスケート男子シングル ショートプログラム 2022年2月8日 ＠首都体…
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日本4位 新種目でメダル獲得ならず 郄梨沙羅がまさかの失格【五輪ジャンプ混合団体】
郄梨沙羅 写真：YUTAKA/アフロスポーツ 北京オリンピック スキージャンプ混合団体＜2022年2月7日 ＠国家スキージャンプセン…
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郄梨沙羅まさかの失格も日本が8位で2回目へ ドイツ、オーストリアにも失格者【五輪ジャンプ混合団体】
高梨沙羅 Photo by Cameron Spencer/Getty Images 北京オリンピック スキージャンプ混合団体＜2022年2月7日 ＠国家スキージャンプセンタ…
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郄梨沙羅103mの大ジャンプもまさかの失格... スーツの規定違反で取り消し【五輪ジャンプ混合団体】
郄梨沙羅 Photo by Cameron Spencer/Getty Images 北京オリンピック スキージャンプ混合団体＜2022年2月7日 ＠国家スキージャンプ…
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郄木美帆「くやしい。その思いだけ」悲願の個人金ならず 1500mで2大会連続の銀メダル 【五輪スピードスケート】
郄木美帆 Photo by Elsa/Getty Images 北京オリンピック スピードスケート 女子1500m＜2022年2月7日 ＠国家スピードスケ…
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郄木美帆 1500mで2大会連続の銀メダル【五輪スピードスケート】
郄木美帆 Photo by ANP via Getty Images 北京オリンピック スピードスケート 女子1500m＜2022年2月7日 ＠国家スピードスケ…
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宇野「成長できた」坂本「みんなの力で獲れた」全員で掴み取った日本史上初の銅メダル【五輪フィギュア団体】
フィギュア団体 日本代表 Photo by Lintao Zhang/Getty Images ＜北京オリンピック フィギュア団体戦 2022年2月7日 ＠首都体育館＞ 北京五輪 第4…
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フィギュア団体で日本が史上初の銅メダル獲得！ROCが金、アメリカ銀【五輪フィギュア団体】
坂本花織、小松原美里、木原龍一、宇野昌磨、中野園子、樋口新葉、小松原尊、鍵山優真、三浦璃来 写真：長田洋平/アフロスポーツ ＜北京オリン…
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【ヤクルト】青木宣親がまさかの熱唱！奥川「良い雰囲気で練習ができた」
＜ヤクルトキャンプ 沖縄・ANA BALL PARK浦添＞ 沖縄で行われているヤクルトキャンプ。グラウンドに流れた徳永英明の名曲「レイニーブルー…
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【中日】1軍首脳陣全員不在の緊急事態！打開策はタブレット
＜中日キャンプ 沖縄・Agreスタジアム北谷＞ 3日にコロナ感染が発表された立浪和義監督はじめ1軍首脳陣が全員不在となった中日は、2軍首脳陣が指導を…
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北京五輪金メダリスト『小林陵侑』に世界が釘付け！もう一つの顔はYouTuber
2022年 スキージャンプ 男子 個人 ノーマルヒル 決勝 小林陵侑が金メダル 写真：YUTAKA/アフロスポーツ そこに秘められたドラマを…
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金メダル候補・川村あんり5位「感謝しかない」メダル獲得ならずも初の夢舞台で躍動 【五輪モーグル】
川村あんり 写真：ロイター/アフロ 北京オリンピック フリースタイルスキー・女子モーグル＜2022年2月6日 ＠張家口・雲頂ス…
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17歳・川村あんり5位 初の夢舞台で躍動もメダル獲得ならず 【五輪モーグル】
川村あんり 写真：ロイター/アフロ 北京オリンピック フリースタイルスキー・女子モーグル＜2022年2月6日 ＠張家口・雲頂ス…
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森保監督「勝って出場権をつかみとる」W杯アジア最終予選 大一番のオーストラリア戦へ
2022 FIFA W杯 アジア最終予選 森保一監督 写真：JFA/アフロ サッカー日本代表がチームの成長を感じさせる戦いで、今年11月のワӦ…
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サッカー日本代表 サウジ戦勝利でW杯出場へあと1勝に
2022 FIFA W杯 アジア最終予選 伊東が追加点 写真：JFA/アフロ サッカー日本代表がチームの成長を感じさせる戦いで、今年11月のワ…
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【ヤクルト】古田敦也氏が臨時コーチで合流！「27」を継ぐ中村悠平を指導
元ヤクルトの古田敦也氏が臨時コーチとして5日、1軍キャンプに合流した。 ブルペンでは現役時代にもバッテリーを組んだ石川雅規投手(42)…
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堀島行真が銅メダル！自身五輪初、日本勢第一号となるメダル獲得！【五輪モーグル】
堀島行真 Photo by Cameron Spencer/Getty Images 北京オリンピック フリースタイルスキー・男子モーグル＜2022年2月5日 ＠張家口…
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郄木美帆 女子3000mは6位 初陣でメダル獲得ならず【五輪スピードスケート】
郄木美帆 Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images 北京オリンピック スピードスケート 女子3000m＜2022年2月5日 ＠国家スピ&#…
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岩田康誠騎手 史上14人目1700勝達成「これからも馬とともに、騎手人生を楽しめたらいいな」
岩田康誠 写真：山根英一/アフロ 第1回東京第2日 1月30日（日）11Rで、11番テイエムサウスダンに騎乗し1着となった岩田康誠騎手（栗東：フリー…
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ラヴズオンリーユーが引退 繁殖馬へ。日本調教馬初のBC制覇などGIを4勝
ラヴズオンリーユー PHOTO：Eurasia Sport Images 2019年オークス（GI）でGI初勝利を飾り、その後日本調教馬としては初のブリダ&#…
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テレグノシスが死亡 2002年NHKマイルC優勝
北海道札幌市清田区のモモセライディングファームにて繋養され余生を送っていた、2002年NHKマイルカップ（GⅠ）を制し、重賞3勝を挙げたテ…
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を目指す／Humanウォッチャー
「追跡LIVE！SPORTSウォッチャー」テレビ東京系列 2月5日（土）夜11時6分／BSテレ東 深夜3時放送 今週のHumanウォッチャーは、スノӦ…
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【中日】立浪新監督 ドラ1ルーキー・ブライト健太に熱血指導
＜中日キャンプ 沖縄Agreスタジアム＞ 中日の課題、貧打解消を託された立浪新監督。 ドラ1ルーキー・ブライト健太（22）に熱血指導。右の…
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スケルトン選手・郄橋弘篤 異例の代表候補選考会「落選」から、未来を模索する日々
そこに秘められたドラマをあなたはまだ知らない。活動拠点の宮城で未来を模索する日々。2021年10月、スケルトン選手・郄橋弘篤は人生最大の困難…
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復調のサッカー日本代表、サウジアラビア戦の勝利で2位キープを目指す
2022 FIFA W杯アジア最終予選前日練習 写真：JFA/アフロ終盤を迎えているサッカーワールドカップ・アジア最終予選で、日本代表が2月1日に…
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【テレビ東京アナウンサー陣が歌ってみた】君にセレナーデ／広瀬香美 TV announcer sing"Kimi ni Serenade" → https://youtu.be/d9uG-tl…
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【飛距離アップ】田中瑞希プロの特別レッスン｜「みんなでゴルフ」～2022年は年女だよ！黄金世代大集合スペシャル～
【テレビ東京6局ネット 2022年1月30日（日）午後4時から放送「みんなでゴルフ」～2022年は年女だよ！黄金世代大集合スペシャル～】 ゴル…