初優勝を狙う加藤麗奈が単独の首位 2打差で追う2位タイに菅楓華、吉田鈴さらには皆吉愛寿香が続く【大東建託いい部屋ネットレディス】

加藤麗奈 クレジットAtsushi Tomura 真夏の女子ゴルフ3大決戦、灼熱の福岡で、ついに迎えた最終章は、空前絶後の伸ばし合いとなった。 JL…