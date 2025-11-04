日本ハム、巨人、中日でプレーし、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が3日放送の日本テレビ系「くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド」に出演。日本ハム時代に後輩だったドジャースの大谷翔平投手（31）のことを「ちょっと好きに」なった出来事を明かした。

中田氏は、大谷が日本ハムに入団した時には、「二刀流」として騒がれていたため「チームの4番を打っている身としては、正直ふざけるなよって」と言いながらも「あそこまで凄いとは思っていなかった」と驚いたと語った。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也から「後輩さんにプレゼントしたりとか？」と聞かれた中田氏は「していましたね。『中田賞』ってのを作って、僕より年下の選手全員に」と言い、選手ごとに課題を出し、クリアできたら好きなものを買ってあげたという。

後輩の中には「翔平もいましたね」と言い、他の選手が「みんなグッチのキャリーケース、ヴィトンのバッグ」をリクエストする中、大谷がリクエストしたのは万年筆だったという。

「周りとちょっと違うなと思ったのと同時に、僕のお財布も助かりますよね。ちょっと好きになりました」と言うのと同時に「でも、20歳ちょっとの時ですよ。万年筆って言うのが大谷選手ですよね」と感心していた。