アーセナルは現地５月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、アトレティコ・マドリーと対戦して１−０で勝利。２戦合計２−１として、20シーズンぶりの決勝進出を決めた。また、残り３試合を残すプレミアリーグでも現在首位を走っており、優勝の可能性を残している。そんななか、すでに来季に向けた準備も進めているようだ。今夏の移籍市場で、CL決勝の相手でもあるパリ・サンジェルマンからアタッカ