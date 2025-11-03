ワールドシリーズ第7戦直後の光景

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。試合後のシャンパンファイト中、突如コールされた日本語がネット上で話題になった。

“中0日”で連投し、ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸。チームメートから勝利の美酒を浴び、活躍を称えるように響いたのは「ニッポンコール」。さらに「オカヤマ、オカヤマ」と、岡山県出身の山本を称えた「岡山コール」まで飛び出した。

NHK中継で映ったこの場面がネット上で話題に。X上では「うわぁこれは！ 地元岡山の皆さん嬉しいだろうなぁ」「岡山県人として岡山コールは最高でした」「『オカヤマ』コール起きた時は泣けた」「岡山コール いい響きだねぇ」「岡山コールが起きててすごい」と、突如鳴り響いたコールに反響が寄せられた。

ワールドシリーズのMVPに輝いた山本はこのポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45という大活躍。ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）