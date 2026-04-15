2026年シーズンが始まったばかりにも関わらず、中日ドラゴンズのファンから漏れるのはため息ばかり。開幕前には野球評論家がこぞって「Aクラス入り」を予想したにも関わらず、4勝11敗（以下の成績、数字は4月14日時点）と最下位を独走。その一因ともされるのがーー。【写真】井上監督のお気に入り？中日ベンチ内に突如あらわれた“謎の吊り革”阪神タイガースとの3連戦で巻き返しを図るべく、中日は4月10日に柳裕也投手（31）