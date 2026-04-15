ゴジラ映画の最新作「ゴジラ−0.0（マイナスゼロ）」（11月3日公開）の山崎貴監督（61）が14日、米ラスベガスで開催された「CinemaCon2026」に参加。同作が23年「ゴジラ−1.0（マイナスワン）」の2年後の1949年が舞台の続編となり、神木隆之介（32）と浜辺美波（25）が続投することを発表した。ハリウッドの今後の大作、注目作が紹介される米映画界最大級のイベントに日本映画として作品単体では初めて招待された。「ゴジラ−1