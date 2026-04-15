「熱中症特別警戒アラート」の運用が4月22日から始まります。環境省が危険な暑さへの注意を呼びかける「熱中症特別警戒アラート」は「熱中症警戒アラート」の一段上に位置づけられたものです。気温や湿度などをもとに算出する暑さ指数が、都道府県内の全ての地点で35に達すると予想される場合、前日の午後2時に発表され、通常の熱中症対策に加えて、イベントの中止や延期などを検討するよう呼びかけます。「熱中症特別警戒アラート