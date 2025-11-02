フォーエバーヤング『ウマ娘』登場か 謎の日付ビジュアル公開！2月24日は誕生日でゲームのサービス開始日と同じ縁にファン驚き
日本の競走馬・フォーエバーヤングが、現地時間11月1日にアメリカ・デルマー競馬場で行われた「ブリーダーズカップクラシック」（G1 ダート2000メートル）で勝利した。日本馬として初勝利という歴史的快挙となったが、勝利後、人気ゲーム『ウマ娘』の公式Xが更新され、フォーエバーヤング登場を告知するような謎の日付ビジュアルが公開されるとネット上で話題となっている。
【動画】歴史的な勝利！ブリーダーズカップで走るフォーエバーヤングのレース映像
昨年に続き出走となったフォーエバーヤングは、レース前半から先行し、途中で先頭になるとそのまま最終直線に。後方から海外の強豪馬が迫ってきたが、先頭でゴールした。
歴史的な勝利となり、ネット上では競馬ファンが歓喜の声をあげると、競走馬を題材にした人気ゲーム『ウマ娘』公式Xが更新。新たなウマ娘と思われるシルエットビジュアルを投稿し、「2026.02.24」と日付も書かれている。
2026年2月24日にこの新ウマ娘が登場すると思われるが、フォーエバーヤングの誕生日は2021年2月24日。この謎ビジュアルに書かれた数字と同じ「2月24日」で、ネット上では、「ウマ娘稼働日に生まれて藤田社長に買われた馬がBCクラシック勝つとかフィクション過ぎるだろ、大谷さんかよ」「フォーエバーヤングの生年月日は2/24です。ほぼ確でフォーエバーヤングです」。
「ウマ娘リリース日に産まれた子が歴史的名馬にさすがに競馬の神に愛されすぎでは？」「シルエットで見え見えヤン ウマ娘ゲームと同じ日に誕生した馬が5年後にダート界の頂点ウマ娘としてお目見えするなんて予定調和がすぎるぜ」などと、フォーエバーヤングのウマ娘化を予想する声であふれている。
なお、フォーエバーヤングの馬主はサイバーエージェントの藤田晋で、『ウマ娘』はサイバーエージェントグループのゲーム会社・Cygamesからフォーエバーヤングと同じ誕生日2021年2月24日にサービス開始されていることから、フォーエバーヤングのウマ娘化は十分期待できる。
【動画】歴史的な勝利！ブリーダーズカップで走るフォーエバーヤングのレース映像
昨年に続き出走となったフォーエバーヤングは、レース前半から先行し、途中で先頭になるとそのまま最終直線に。後方から海外の強豪馬が迫ってきたが、先頭でゴールした。
2026年2月24日にこの新ウマ娘が登場すると思われるが、フォーエバーヤングの誕生日は2021年2月24日。この謎ビジュアルに書かれた数字と同じ「2月24日」で、ネット上では、「ウマ娘稼働日に生まれて藤田社長に買われた馬がBCクラシック勝つとかフィクション過ぎるだろ、大谷さんかよ」「フォーエバーヤングの生年月日は2/24です。ほぼ確でフォーエバーヤングです」。
「ウマ娘リリース日に産まれた子が歴史的名馬にさすがに競馬の神に愛されすぎでは？」「シルエットで見え見えヤン ウマ娘ゲームと同じ日に誕生した馬が5年後にダート界の頂点ウマ娘としてお目見えするなんて予定調和がすぎるぜ」などと、フォーエバーヤングのウマ娘化を予想する声であふれている。
なお、フォーエバーヤングの馬主はサイバーエージェントの藤田晋で、『ウマ娘』はサイバーエージェントグループのゲーム会社・Cygamesからフォーエバーヤングと同じ誕生日2021年2月24日にサービス開始されていることから、フォーエバーヤングのウマ娘化は十分期待できる。