ムービーウォーカーは、アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の画像チェキとムビチケ前売券（オンライン）がひとつになった「ムビチェキ」を、MOVIE WALKER STOREにて期間＆数量限定で販売開始した。【写真】ちいかわ、ハチワレ、うさぎが本物の“チェキ”になったムビチェキ全5種このたび販売開始されたムビチェキは、チェキの裏面に『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のムビチケ情報