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【ミホノブルボン [CODE：グラサージュ]Ver.】 2026年9月 発売予定 価格：27,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 クレーネルより、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ミホノブルボン [CODE：グラサージュ]Ver.」。こちらは、Cygamesの育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」