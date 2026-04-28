アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』に声優として出演する上田瞳、日笠陽子、松田颯水がパーソナリティーを務める特別番組『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』が、ニッポン放送ほかにて5月8日22時から生放送されることが決まった。【写真】『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』バナー『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesによるクロスメディアコンテンツ。テレビアニメやゲームなどで、実在する競走馬をモチーフにした