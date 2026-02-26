『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』©ナガノ／2026「映画ちいかわ」製作委員会Real Sound

映画「ちいかわ 人魚の島のひみつ」公開日が7月24日に決定 特報映像も公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 映画「ちいかわ人魚の島のひみつ」の公開日が7月24日に決定した
  • 原作は「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞した漫画
  • 異色かつ人気の長編エピソード、通称「セイレーン編」が映画化される
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 女優死亡…男「やる気起きない」
  2. 2. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
  3. 3. 親友のバク&カピバラ安楽死へ 英
  4. 4. 「孤独のグルメ11」4月から放送
  5. 5. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
  6. 6. スマホの会話盗聴「絶対ある」
  7. 7. 「ポケモン30周年」発表会開催
  8. 8. 埼玉の人気ラーメン店で脅迫騒動
  9. 9. 21歳 プロポーズ2日後にがん判明
  10. 10. りくりゅうの関係 想像にお任せ
  1. 11. マック 中学2校の生徒「出禁」に
  2. 12. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
  3. 13. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
  4. 14. 約40億円をボーナスで支給 中国
  5. 15. 上白石萌音が踏み切っていた手術
  6. 16. 住宅地に3000袋以上のゴミ 埼玉
  7. 17. 三浦璃来 引退する時期に言及
  8. 18. 宮舘の交際は「短い春」の可能性
  9. 19. TOEIC替え玉 報酬100万円で依頼?
  10. 20. 旭川いじめ問題 7000万で和解へ
  1. 1. 女優死亡…男「やる気起きない」
  2. 2. 親友のバク&カピバラ安楽死へ 英
  3. 3. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
  4. 4. 21歳 プロポーズ2日後にがん判明
  5. 5. マック 中学2校の生徒「出禁」に
  6. 6. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
  7. 7. 住宅地に3000袋以上のゴミ 埼玉
  8. 8. TOEIC替え玉 報酬100万円で依頼?
  9. 9. 旭川いじめ問題 7000万で和解へ
  10. 10. スカイツリー 事故の原因を特定
  1. 11. JCへ性的虐待か 運営停止処分へ
  2. 12. 三浦璃来が空港で…ハプニング
  3. 13. 日本へ帰化 韓国籍を諦めた理由
  4. 14. ディープフェイク 中学生が最多
  5. 15. 女性トイレに「女装男」動画投稿
  6. 16. タカがドローンを襲撃して破壊
  7. 17. 米ホワイトハウスSNSにサル登場
  8. 18. SNIDELなど展開の会社 和解成立
  9. 19. 2025年の出生数 過去最少となる
  10. 20. 失敗したら終了 日本最大の危機
  1. 1. 消費税ゼロ 外食業界が反対表明
  2. 2. 高市首相 ギフト返却を求めず
  3. 3. 真面目な弟のゴミ屋敷 兄が絶句
  4. 4. トランプ氏の外交手法は「正論」
  5. 5. 与党ヤジやめて 玉木代表が注意
  6. 6. 都内5位のラーメン店 突然閉店
  7. 7. 「高市アレルギー」囁かれる悪意
  8. 8. 親代わり人形をぎゅ…子猿が話題
  9. 9. 吉村代表「ギフト配布は合法」
  10. 10. 枝野氏「食べていけない」に波紋
  1. 11. 高市首相ギフト配布 批判と擁護
  2. 12. 420万人の声を無視か 参政党激怒
  3. 13. 大江麻理子の夫「疑惑」に初言及
  4. 14. 愛子さまの推し? 旧ジャニの名前
  5. 15. エプスタイン島 日本人が訪問か
  6. 16. 演劇界「国内最大の賞」に異変
  7. 17. 首相、カタログギフトの返却求めず
  8. 18. ２６日始まる国民会議、野党の参加はチームみらいのみ…「消費減税に慎重な一部自民の声を代弁か」
  9. 19. 心不全で倒れた父を延命 後悔
  10. 20. 首相の3万円カタログギフト波紋
  1. 1. 約40億円をボーナスで支給 中国
  2. 2. ゲイツ氏 露女性らと不倫認める
  3. 3. 日本「従業員離職型」の倒産増加
  4. 4. 韓国は「永遠の敵」正恩氏述べた
  5. 5. エプスタイン邸の花嫁像 SNS衝撃
  6. 6. 「日本排除」韓国提案に米国反発
  7. 7. 米国から去ろう 市場心理が働く
  8. 8. イカゲーム模倣 日本のAVが波紋
  9. 9. Amazonが価格操作? 即時停止要求
  10. 10. NASAは情報隠している 不満の声
  1. 11. 独のカップルが絶賛したグルメは
  2. 12. テトリス トラウマ軽減に効果か
  3. 13. 日本アニメ&漫画 韓国で人気の訳
  4. 14. 世代交代断行 北の極悪な所業
  5. 15. 妊娠…エプスタイン巡る衝撃手記
  6. 16. 「邦人1人、1月20日拘束された」
  7. 17. 中国がまた訪日自粛を呼びかけ
  8. 18. 「千と千尋」に登場? 台湾の名所
  9. 19. 中国で「世界一高い」を誇る大橋
  10. 20. NHKテヘラン支局長 逮捕、収監か
  1. 1. 創価学会 もう一つの問題存在か
  2. 2. エヌビディア四半期純利益最高に
  3. 3. Wolt日本撤退でショック隠せない
  4. 4. 不動産屋の車に乗ってはいけぬ訳
  5. 5. 「養命酒」手がける会社を買収へ
  6. 6. モチベ低下 職場の「妖精さん」
  7. 7. 値上げで広がる「マック離れ」
  8. 8. カタログと違う 実燃費に損か
  9. 9. スウェーデン医療費抑制成功の訳
  10. 10. 「Wolt」が日本撤退へ 競争激化
  1. 11. 個人コンビニ 24時間やらない訳
  2. 12. NASAが開発取り組んだのに…末路
  3. 13. 地方移住した両親が別人に…驚愕
  4. 14. アボカド異変 売値100円台前半に
  5. 15. 150万円工事費 本当に元取れる?
  6. 16. 会社にびこる「謎のルール」
  7. 17. 2回の転職で…独自の人生観獲得
  8. 18. 京都市バスで「市民優先価格」
  9. 19. 楽天G 金融事業再編の検討再開へ
  10. 20. AI信じた社員 数百万ロスの顛末
  1. 1. Amazonセールで飲料が最大50%OFF
  2. 2. ペットボトルのキャップの悩み
  3. 3. Amazonの電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」が2ヵ月間99円に
  4. 4. Amazonセールで狙うべき50商品
  5. 5. 「Gemini」の有料版で返信を…神
  6. 6. ビックカメラ 新ブランドを発表
  7. 7. 「Galaxy S」進化したカメラ性能
  8. 8. サムスン電子ジャパン、新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」と「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」を3月12日に発売！価格は13万6400円から
  9. 9. 三菱ホームエレベーター社名変更
  10. 10. 【2026年最新】パワーアップした「Amazon 新生活セール」を完全攻略！10万ptが当たる大抽選会も
  1. 11. 「NPB+」サービスを開始
  2. 12. 新フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S26」が発表！バッテリー容量増で電池長持ちに。日本版はSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載
  3. 13. 新プレミアムスマホ「Samsung Galaxy S26 Ultra」が発表！日本版はSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載で広角＆超望遠カメラがより明るく
  4. 14. 新フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S26+」が発表！日本では久しぶりの大画面な+モデルが発売でSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載
  5. 15. Samsung、新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズを発表！日本でもS26・S26+・S26 Ultraの3機種ともに3月12日発売。初の1次販売国に
  6. 16. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
  7. 17. ドコモ&KDDIに検索避けタグ指摘
  8. 18. 「何度も結婚できてしまう男」に実は共通している“収入・ルックスよりも重要な魅力”
  9. 19. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
  10. 20. 大量のLINE通知 一気に消す方法
  1. 1. りくりゅうの関係 想像にお任せ
  2. 2. 三浦璃来 引退する時期に言及
  3. 3. 1人2000万円 りくりゅうへ報奨金
  4. 4. りくりゅう帰国便もエコノミー
  5. 5. 安藤 りくりゅうの関係に私見
  6. 6. さすが 大谷慣れたパパの手つき
  7. 7. 日本をフィギュアペア大国へ
  8. 8. 異色…野球ユニ姿ピカチュウ登場
  9. 9. アリサ・リウの髪「真似したい」
  10. 10. りくりゅうボーナス 贈与税懸念
  1. 11. りくりゅうに「特別ボーナス」
  2. 12. 侍Jに大谷翔平が合流 近藤と談笑
  3. 13. 中井亜美「まつ毛は…」驚き告白
  4. 14. 金アリサ・リウ、夢中になった日本の作品「グロい系だけど…」　挙げたホラー漫画家
  5. 15. りくりゅうペア 引退容易でない?
  6. 16. 首傾げポーズの真意は 中井語る
  7. 17. 2点差から…ドイツ強豪逆転負け
  8. 18. 木原龍一最後の言葉にネット沸く
  9. 19. りくりゅうに禁断質問 2人関係性
  10. 20. 角田裕毅出番か 44歳ドラ引退説
  1. 1. 「孤独のグルメ11」4月から放送
  2. 2. スマホの会話盗聴「絶対ある」
  3. 3. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
  4. 4. 上白石萌音が踏み切っていた手術
  5. 5. 宮舘の交際は「短い春」の可能性
  6. 6. 安定を捨てた田中みな実の後悔
  7. 7. 有村架純の「ベッド写真」に憶測
  8. 8. ガラガラの武道館フェスに賛否
  9. 9. 70歳桑田 3年半ぶり全国ツアーへ
  10. 10. 信じられない…川島明がミス謝罪
  1. 11. めめじゃなかった 悲喜こもごも
  2. 12. 資さんうどん 異例の説明に賛否
  3. 13. バイオコラボ商品が即完売 驚き
  4. 14. 中丸雄一 レギュラー番組全消滅
  5. 15. 熱愛報道日テレ清楚系アナの過去
  6. 16. 河村隆一 ライブの当日に異変か
  7. 17. 小泉今日子 週刊誌報道を否定
  8. 18. 山内の妻に「クソみたいな嫁」
  9. 19. スピード離婚で前田敦子劇的変化
  10. 20. 責任を取り辞任→ゴネてTV局復帰
  1. 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
  2. 2. 写真より実物が可愛い人の特徴
  3. 3. 交際半年で元日韓夫婦に→離婚
  4. 4. 「人間洗濯機」ついに店頭に登場
  5. 5. 40代では厳しい 中年婚活の現実
  6. 6. 乳がんから転移しやすい部位5つ
  7. 7. コンビニ超えたローソンスイーツ
  8. 8. 「吸わせ方」が子ども成長に影響
  9. 9. 友人が一瞬で敵…元人気子役絶望
  10. 10. 同窓会で再会 思わぬ展開に衝撃
  1. 11. マックに「瀬戸内レモン」復活
  2. 12. 夜間頻尿3回超 死亡リスク2倍か
  3. 13. しまむらに春の「ガチ買い」商品
  4. 14. 子の保育園入園拒否 夫に反撃
  5. 15. 林ゆめキス せいや羨望の眼差し
  6. 16. 夫が寝落ち…レスに妻「虚しい」
  7. 17. 「ブタメン」サンリオとコラボ
  8. 18. 現役上智大生 恋愛トラウマ克服
  9. 19. ZARAの新作で今っぽ冬コーデに
  10. 20. 大人世代のGET ピンクシャツ