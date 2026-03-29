【ダンツフレーム】 2027年1月 発売予定 価格：26,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ファット・カンパニーより、2027年1月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ダンツフレーム」。こちらは、Cygamesが運営するゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場するお人よしなウマ娘「ダンツフレーム」を立体化