【厄狩り】 4月10日 連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは4月10日、マンガアプリ「サイコミ」にて、高架トウ氏によるマンガ「厄狩り」の連載を開始した。 「厄狩り」は、突如異星人に支配されることになった日本で、異星人に奴隷として扱われている少年・岩波夏希が支配からの解放を求めて抗う姿が描かれている。 □「厄狩り」のページ 【あらすじ】 突如日本に降り注いだ厄