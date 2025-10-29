10万人登録YouTube配信者・FP秋山ひろ、警告「感情に訴える保険営業は危険」老後資産を守るコツ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「おかまもチャンネル」で人気の10万人登録配信者・ファイナンシャルプランナー（FP）の秋山ひろ氏が、「【ヤバい】50代・60代は近づくな！老後の資産が奪われる5つの落とし穴【詐欺／ぼったくり／手数料】」と題した動画を公開。
今回は、ご自身や家族のリアルな体験を交えつつ、人生後半で特に注意すべき資産防衛術について熱く語った。
秋山氏は「こんなにうまくやられたら、正直絶対騙されると思うよ。だから、近づいちゃダメなんやね」と強調。
自身も注文した商品が偽物だった経験から、「僕も騙されました。こういうところに近づくと、お金を奪われてしまう。カモになってしまう」と警告する。
動画の中では『訪問セールスには一切対応しない』『保険のセールストークには感情で乗らない』『銀行や郵便局の窓口には極力近づかない』『儲けが出るという投資話は100年経っても詐欺の温床』『国際電話は着信自体をブロックせよ』という5つの点を、ユーモアも交えつつ具体例とともに解説。
特に保険のセールストークでは「安心っていう感情で訴えるタイプの人やったら、これはやめたほうがいい。数字でしっかり説明してくれる人に担当を変えましょう」と忠告。
投資詐欺についても「儲けがちゃんと出るんよ。でも、それはあなたが出したお金から利益っぽく見せてるだけ。絶対に近づかないで」と繰り返し注意を呼びかけた。
加えて、「スマホを使って一つでも現金窓口を避けるスキルを身につけて。小銭に甘くなってはいけません」と実践的なアイデアも推奨。国際電話による詐欺被害の激増にも言及し、「海外からの電話は固定電話もスマホも無料でブロックできる。今すぐやってほしい」と視聴者に強く訴えた。
締めくくりに秋山氏は「こういう小難しい内容の動画を見てくださってるあなたは、他の人より一歩も二歩も進んでいると思う。ぜひ今日知った内容を、周りの人にも伝えてほしい」と呼びかけ、「チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね」と明るく締めた。
今回は、ご自身や家族のリアルな体験を交えつつ、人生後半で特に注意すべき資産防衛術について熱く語った。
秋山氏は「こんなにうまくやられたら、正直絶対騙されると思うよ。だから、近づいちゃダメなんやね」と強調。
自身も注文した商品が偽物だった経験から、「僕も騙されました。こういうところに近づくと、お金を奪われてしまう。カモになってしまう」と警告する。
動画の中では『訪問セールスには一切対応しない』『保険のセールストークには感情で乗らない』『銀行や郵便局の窓口には極力近づかない』『儲けが出るという投資話は100年経っても詐欺の温床』『国際電話は着信自体をブロックせよ』という5つの点を、ユーモアも交えつつ具体例とともに解説。
特に保険のセールストークでは「安心っていう感情で訴えるタイプの人やったら、これはやめたほうがいい。数字でしっかり説明してくれる人に担当を変えましょう」と忠告。
投資詐欺についても「儲けがちゃんと出るんよ。でも、それはあなたが出したお金から利益っぽく見せてるだけ。絶対に近づかないで」と繰り返し注意を呼びかけた。
加えて、「スマホを使って一つでも現金窓口を避けるスキルを身につけて。小銭に甘くなってはいけません」と実践的なアイデアも推奨。国際電話による詐欺被害の激増にも言及し、「海外からの電話は固定電話もスマホも無料でブロックできる。今すぐやってほしい」と視聴者に強く訴えた。
締めくくりに秋山氏は「こういう小難しい内容の動画を見てくださってるあなたは、他の人より一歩も二歩も進んでいると思う。ぜひ今日知った内容を、周りの人にも伝えてほしい」と呼びかけ、「チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね」と明るく締めた。
関連記事
YouTuber・FP秋山ひろが指南 「退職金は一時金！年金は保険！」独自の視点で定年対策語る
登録10万人YouTube配信者が警告 「年金だけでは無理」老後資金シミュレーションで見えたリアル
登録10万人YouTube配信者・FPが激推し「老後不安は“2年再雇用”ですべて解決！」本当に得する6つの理由とは
チャンネル情報
堅い専門家ではなく、息子の立場から、お金のことをオカンに伝えるというチャンネルです！