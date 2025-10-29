関東学生陸上競技連盟は27日、来年1月2、3日に第102回箱根駅伝の関東学生連合チームとして出場する選手について、16人中6人を発表しました。今回発表されたのは、個人枠として選出された予選会総合21位以下の所属選手のうち個人順位上位6人です。

今年度から関東学生連合チームの選考方法が変更。箱根駅伝予選会総合11位から20位の大学に1枠ずつ権利が付与される「チーム枠10人」と、箱根駅伝予選会総合21位以下の大学所属選手のうち各大学1人で個人順位上位者から選出される「個人枠6人」の合計16人で関東学生連合チームが編成されます。あわせて出走の上限回数が2回に変更されました。

個人枠の選手には、昨年度8区を担当し、区間7位相当の1時間4分45秒の快走を見せた東京大学4年の秋吉拓真選手が選出。予選会では個人12位のハーフマラソン1時間2分12秒の力走をみせました。また、東京大学大学院の修士2年の本多健亮選手も個人枠で選出。昨年は29歳で箱根駅伝を走った東大大学院・古川大晃選手と秋吉選手の“赤門リレー”が実現しましたが、今年も期待されます。また武蔵野学院大学3年生の佐野颯人選手、 明治学院大学3年の郄橋歩夢選手、亜細亜大学4年の光安航希選手、平成国際大学2年の相川正樹選手らが名を連ねました。

チーム枠10人は法政大学、明治大学、専修大学、日本薬科大学、駿河台大学、筑波大学、拓殖大学、芝浦工業大学、国士舘大学、上武大学から選出。連盟によるとチーム枠で選出される10人の選手は、12月10日のチームエントリーで発表されます。

▽個人枠の選手6人(予選会個人順位、記録)秋吉拓真 東京大4年(12位 1時間2分12秒)佐野颯人 武蔵野学院大3年(51位 1時間3分12秒)郄橋歩夢 明治学院大3年(72位 1時間3分28秒)光安航希 亜細亜大4年(91位 1時間3分44秒)本多健亮 東京大学大学院修士2年(111位 1時間3分58秒)相川正樹 平成国際大学2年(114位 1時間3分59秒)