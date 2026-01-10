3月に世界大学クロスカントリー選手権日本学生陸上競技連合は9日、3月14日にイタリア・カッシーノで開催される世界大学クロスカントリー選手権の代表選手を発表。今月2、3日の第102回箱根駅伝で活躍したランナーが名を連ね、ファンからは歓喜の声が上がった。世界大学クロスカントリー選手権の男子代表となったのは、国学院大の野中恒亨（3年）、中央大の藤田大智（3年）、本間颯（3年）、青学大の折田壮太（2年）の4人だ。