箱根駅伝で往路5区を疾走する青山学院大の黒田朝日選手（写真：アフロ）J-CASTニュース

箱根駅伝で総合優勝した青学主将の「ガッツポーズ問題」賛否両論

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 箱根駅伝青山学院大学の主将が他大学の監督にガッツポーズをとった問題
  • 元陸上選手の八木勇樹氏が4日、SNSで批判に持論をつづった
  • 「個人的には全く問題ないと思います」とし、選手に理解を示した
記事を読む

関連の最新ニュース

箱根駅伝

おすすめ記事

  • 　自主トレを公開し、雪の上でスイングする谷端（撮影・山口登）
    阪神・ドラ２谷端　憧れ“ゴジラ級”活躍誓い　星稜高の大先輩「かっこよかった」アベレージヒッターも２桁弾目指す 2026年1月5日 5時0分
  • スポニチ
    【高校サッカー】夏冬連覇狙う神村学園が3大会ぶりの4強！倉中が全4得点と爆発 2026年1月4日 15時50分
  • 箱根駅伝5区を走る青学大・黒田（左）と早大・工藤【写真：アフロ】
    箱根駅伝でなぜか「黒の組織」がXトレンド入り　センスに絶賛「考えた人天才」「もしやと思ったら…」 2026年1月2日 15時39分
  • 青学大６区の石川浩輝に声をかける原晋監督（右）（３日）＝飯島啓太撮影
    山下りのランナーに求められるのは「恐怖心を持たない気持ち」、現役時代の私は「ビビり」だった…武井隆次さん解説 2026年1月3日 9時23分
  • 尚志が7大会ぶり準決勝進出！　帝京長岡との熱戦を制して国立の舞台へ
    尚志が7大会ぶり準決勝進出！　帝京長岡との熱戦を制して国立の舞台へ 2026年1月4日 13時42分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 俳優との子妊娠した 初めて激白
    2. 2. 自宅敷地に入った男児を暴行か
    3. 3. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
    4. 4. 女性「死んだ主人が家にいる」
    5. 5. 標識に車衝突 助手席の19歳死亡
    6. 6. 吉岡美穂の離婚に共感の声が続出
    7. 7. 「ほぼ踏襲」高市氏の声明が物議
    8. 8. サウナ火災 立入検査に店側遅刻
    9. 9. 新幹線の荷物棚占領 天罰下る
    10. 10. 安住アナ 今日は行くだけでいい
    1. 11. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
    2. 12. 櫻坂46・勝又 現役京大生と公表
    3. 13. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
    4. 14. 嘘ついて…結婚発表にファン絶望
    5. 15. 娘がクマに食われながら電話 露
    6. 16. 紅白 瞬間最高視聴率は40.7％
    7. 17. 終電で転落 20歳で手足3本失った
    8. 18. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
    9. 19. 2024年に早逝した「SMAPの相棒」
    10. 20. 紳助さん暴行事件で失意のどん底
    1. 1. 自宅敷地に入った男児を暴行か
    2. 2. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
    3. 3. 標識に車衝突 助手席の19歳死亡
    4. 4. 「ほぼ踏襲」高市氏の声明が物議
    5. 5. サウナ火災 立入検査に店側遅刻
    6. 6. 車にはねられた10代 信号無視か
    7. 7. 1000万円緊縛強盗 少年3人逮捕
    8. 8. 一番マグロ 喜代村が6年ぶり落札
    9. 9. 成田氏「日本人はゆでガエルに」
    10. 10. 健康保険証での年齢確認が不可に
    1. 11. 峯村氏「中国が台湾に斬首作戦」
    2. 12. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
    3. 13. すしざんまい社長 5億円は予想外
    4. 14. 日産 最終損益「未定」に
    5. 15. 小児がんの女性 凍結卵巣で出産
    6. 16. 米大統領が領有に意欲 丁は反発
    7. 17. 5億のマグロ釣った漁師 夢みたい
    8. 18. 小川氏に拍手 伊東市と違う様相
    9. 19. バラバラに…クマ舐めた末路 米
    10. 20. 逮捕の日体大部員 事前に大麻か
    1. 1. 女性「死んだ主人が家にいる」
    2. 2. 女性用トイレを利用? 男性増加か
    3. 3. 性行為せず出産 友情婚のリアル
    4. 4. シャワーだけの人 幸福度が低い
    5. 5. 自撮りのためクマへ突進の末路
    6. 6. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
    7. 7. 大阪の「中華街構想」に住民恐怖
    8. 8. 資産等報告書を公開 トップは5億
    9. 9. 8歳女児死亡 男性ボーっとしてた
    10. 10. 高市政権に予言「絶望が広がる」
    1. 11. 前橋市長選 前職と新人3人立候補
    2. 12. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
    3. 13. 前橋市長選挙 前市長ら4人立候補
    4. 14. 一般参賀 美智子さまに「異変」
    5. 15. 10代男女はねられ重体 名古屋
    6. 16. ネイリスト 玄関で襲われたか
    7. 17. ABEMA番組 八田容疑者の目撃情報
    8. 18. 認知症グレー Uターンできる割合
    9. 19. 野田代表 米国の攻撃を批判
    10. 20. 北朝鮮 2発のミサイル発射か
    1. 1. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
    2. 2. 娘がクマに食われながら電話 露
    3. 3. 日本旅行で1位 韓国のネット話題
    4. 4. 中国人が「日本の文化に衝撃」
    5. 5. ガンジス川で日本人が放尿 声明
    6. 6. 恋人自慢する看護師 中国で物議
    7. 7. 習近平氏 実は「崖っぷち」か
    8. 8. ベネズエラ大統領 米東部で拘束
    9. 9. 韓国の女性芸人 車内で性行為か
    10. 10. 中国の模型列車 時速800キロに
    1. 11. 『不時着』俳優、日本語で熱演！
    2. 12. 大統領を拘束 中国が懸念を表明
    3. 13. スイスの火災 未成年も犠牲に
    4. 14. 韓国YouTuberが突然死去 34歳
    5. 15. 米のベネズエラ攻撃 40人死亡
    6. 16. FA-50の改修 米の姿勢が影響か
    7. 17. 北朝鮮で15人摘発 過酷な労働
    8. 18. ベネズエラ副大統領の姿勢軟化
    9. 19. 米で山火事 予期せぬ結末に失望
    10. 20. 「日本人は素養が高い」中国反応
    1. 1. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
    2. 2. 人気のクレカ5種が軒並み大改悪
    3. 3. 独身税 多すぎる負担の重大責任
    4. 4. 青木さやか 年金の見込額に唖然
    5. 5. 失業者が続出 中国経済の異常
    6. 6. お金のすべてを投資に回すのはNG
    7. 7. 亡き父の晩年に娘は涙「ごめん」
    8. 8. 老化を防ぐお酒の飲み方とは
    9. 9. 「コメは儲かる」と新規参入も
    10. 10. 冬の寒い時期 暖房器具の選び方
    1. 11. Z世代が上司に求めることとは?
    2. 12. NHK ネット業務に大コケのワケ
    3. 13. 就活セクハラ 3人に1人が被害に
    4. 14. 日本は「トラスショック」状態か
    5. 15. 面倒…孫を遠ざけた祖母の後悔
    6. 16. 「時間を守ること」の本質的意味
    7. 17. 「プレゼンの神」が使わない言葉
    8. 18. 居酒屋の「飲み放題」不公平感
    9. 19. 子ども1人で外出できず 米の治安
    10. 20. トヨタG 楽して稼げるのはどこ
    1. 1. 便利すぎ デカいマウスポインタ
    2. 2. 医薬品やサプリなどが最大61%OFF
    3. 3. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
    4. 4. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
    5. 5. 3Dプリンターの「なぞる定規」
    6. 6. 新エントリースマホ「OPPO A5 5G」の外観や同梱品、基本機能などを写真や動画で紹介！釘が打てる耐衝撃に加えて防水も対応【レビュー】
    7. 7. 最上位モデルのType-Sキーを採用したシンプルなコンパクトキーボード「HHKB Professional Classic Type-S」レビュー
    8. 8. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
    9. 9. Amazonで飲料やお酒が最大48%OFF
    10. 10. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
    1. 11. ノースフェイスがAmazonで36%OFF
    2. 12. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
    3. 13. 日本製鉄の社長 年頭所感を発表
    4. 14. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    5. 15. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
    6. 16. まるでこたつソックスが23%OFFに
    7. 17. 新製品レビュー：“高機能”レンズ一体型カメラ特集：富士フイルム X100VI　ボディ内手ブレ補正で実用性が高まった、人気シリーズの最新モデル
    8. 18. 【2026年の年末年始AI情報まとめ】日本語を話す動画が作れるようになった「Grok」、日本語表示に対応した画像生成AI「Qwen-Image-2512」などAI最新動向速報！
    9. 19. ExpressVPN・NordVPN・Surfsharkの所有者は本当は誰なのか？というのがわかるVPN関係図
    10. 20. 今さら聞けない 最新ChatGPT全貌
    1. 1. ウルフアロン 勝利で王座奪取
    2. 2. 棚橋弘至 Xで禁断の言葉をポスト
    3. 3. 真美子さんの鞄のブランド判明か
    4. 4. 小川直也氏 ウルフアロンに指摘
    5. 5. 棚橋弘至が引退 超満員札止め
    6. 6. ブルージェイズ 岡本獲得を発表
    7. 7. 峯岸と「親戚」の2ショ 驚きの声
    8. 8. 舌みがきは放置すると意味なし
    9. 9. 日本ハムが3軍制検討 30年以降へ
    10. 10. 全国高校サッカー選手権 敗退
    1. 11. 「また青学大のエースが…」指摘
    2. 12. 金明輝監督 コンプラ事案で解除
    3. 13. NPBで4投手しか達成せぬ投手
    4. 14. 安住アナ絶賛 柔道男子100kg王者
    5. 15. 岡本和真 メジャー移籍の背景
    6. 16. モロッコ戦 日本は拍子抜け
    7. 17. ジョコビッチ PTPAを退会へ
    8. 18. 前阪神・デュプランティエがＤｅＮＡ入り決定　２８年ぶりリーグ制覇を渇望するチーム機運に共鳴　近日中に発表
    9. 19. まだ伸びる 身長203cmの水戸GK
    10. 20. JRA「有力馬次走報」お任せ
    1. 1. 俳優との子妊娠した 初めて激白
    2. 2. 吉岡美穂の離婚に共感の声が続出
    3. 3. 安住アナ 今日は行くだけでいい
    4. 4. 櫻坂46・勝又 現役京大生と公表
    5. 5. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
    6. 6. 嘘ついて…結婚発表にファン絶望
    7. 7. 紅白 瞬間最高視聴率は40.7％
    8. 8. 終電で転落 20歳で手足3本失った
    9. 9. 新婚の波瑠&高杉真宙「神対応」
    10. 10. 2024年に早逝した「SMAPの相棒」
    1. 11. 紳助さん暴行事件で失意のどん底
    2. 12. 城島茂「城島ファーム」立ち上げ
    3. 13. 降板騒動を経て大悟が無双状態に
    4. 14. 人気YouTuber 違法視聴を謝罪
    5. 15. 玉川徹氏「台湾有事よりひどい」
    6. 16. おひとり様好き「孤独死コース」
    7. 17. 松田優作さんとも親交 俳優死去
    8. 18. ホリエモン「中国攻めて来ねぇ」
    9. 19. 佐藤寛子の「相手」に注目集まる
    10. 20. 「豊臣兄弟」の設定に議論白熱
    1. 1. 父は超有名俳優 目が離せない男
    2. 2. やはりユニクロのフリースが最強
    3. 3. 妊娠初期の流産 原因を説明
    4. 4. ギャル男 風邪だと思ったら結核
    5. 5. 「ガンダム」スニーカーが登場
    6. 6. 留守番の母 ルンルン→寂しい
    7. 7. 星野&新垣 夫婦で引退説を一蹴か
    8. 8. 50代で夫婦関係しんどくなる訳
    9. 9. 出勤したら会社倒産 衝撃体験談
    10. 10. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
    1. 11. 正月飾り 可燃ゴミに出してOK?
    2. 12. ワークマン 防水ブーツで快適
    3. 13. 脂肪燃焼促進「食事習慣」とは
    4. 14. 「若返る魔女」のラブストーリー
    5. 15. もっと早く買えば…UNIQLO商品
    6. 16. ダイソーのミッキートートが可愛
    7. 17. ルルメリー 季節限定チョコ
    8. 18. 大人世代におすすめしたいパンツ
    9. 19. コストコ イチオシの「おやつ」
    10. 20. 3COINS新作「旅行先での万能」