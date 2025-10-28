「家族全員で出て」結婚式を控えた親友から切実なSOS→しかし応えられない事情が…【ママリ】

親友の結婚式に家族みんなで参列してほしいと言われていたのですが、家族みんなでとなるとご祝儀が7万円からが相場らしく、私の家系的にそのご祝儀包むのはなかなかキツくて…

けどこの事を親友だとしても言えないので、「当日子供熱出る可能性あるから当日欠席だと迷惑かかるから、私と👶だけの参列にしてもいい？」と一度言いました。

そしたら「そんな気を使わなくてもいいのに。他にも子供達来る家庭いるよー！けどわかった、当日は2人だけってことで申請しておくね！」と返答があったので私の心中はホッとしました。

が、しかし、今日まさかの親友からLINEが入りまして、「当日招待してた1人も仕事で来れなくなったみたい…参加する人数少なくなる…あのさ、一生のお願いなんだけど、やっぱり家族みんなで出席してくれない？当日欠席したとしてご飯とか席とかの心配はしなくていいから！他にも子供連れてくる人いるし、心配しなくていいからもう一度検討お願い」とLINEが入っていました…。

え、どうしたらいいでしょうか。けどほんとに7万円包むのはキツイです。

当日突発で休んだ場合も、包む金額が変わらないとネットで調べたら出てきたので、それなら前もって子供達と旦那は欠席の方が私的にも楽なんですが…

え、私の考え方は悪いでしょうか⁇😭

結婚式はおめでたい場ですが、ご祝儀や交通費など、参加には何かとお金がかかりますよね。特に子どもが生まれたばかりだったり、引っ越しを控えていたりすると、出費が重なってしまうのも無理はありません。



投稿者さんも大切な親友のために出席したい気持ちはあるものの、「家族全員で」と誘われると少し迷ってしまうようです。気持ちと現実の間で揺れるのは当然のこと。無理をして負担を抱えるよりも、自分たちの生活を大切にしながら、できる形で祝福できるといいですね。

家族全員での出席を望む友人にさまざまな声

うーん。

出席者少ないからお願いやっぱり来て欲しいはちょっとその方図々しくないですか？💦

わたしならこうなったら赤ちゃんもお留守してもらって、旦那に相談したら最近コロナもまた流行り始めたし、子供達は家で旦那さんに見ててもらってて一人で参列させてもらおうってことになったの🥺だからごめんね！みたいに言いますかね。

私なら、ですが…親友ならお金がきつくても全員で行きます。一生に一度のことなので親友を残念な気持ちにさせたくないです。

お返事した後に、旦那さんが仕事になったっていうのはどうですか？

子どもたちはじぃじばぁばに預けるということにして

もう、そこまで図々しくお願いされるなら「事情があってご祝儀五万円しか払えないけどそれでもいいなら全員で…」って伝えてみますね🥹

アドバイスにもあるように、子どもたちは全員預けて自分ひとりだけ行くことにするというのも一つの手ですよね。実際に、子どもの体調は直前まで何とも言えないので、早い段階で出欠の返事をするのは難しいでしょう。また、親友だからこそ、正直に事情を話してご祝儀の相談をするという案も出ました。



親友も本当のところどのような事情で出席をお願いしてきたのか分かりませんが、ありのままを伝えるというのも話が早くまとまる近道かもしれません。

