¾®ÎÓ»ê»á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡ÈÅÅ·â1°Ì»ØÌ¾¡É¤ÎÎ¢¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤òÆ¨¤·¤¿12Ç¯Á°¤Î¶ì¤¤µ²±
¾®ÎÓ»ê»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë〜¥×¥íÌîµå¤È¤ª¶â〜¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Û¥Û¡¼¥¯¥¹º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº»ØÌ¾¤Î¥ï¥±¡¿13Ç¯Á°¤Î¡É¸å²ù¡É¤¬´Ø·¸¡©¡¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ò¾Ä¤Îº£¸å¡¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î²á¹ó¤µ¡Ú¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ëº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤Î1°Ì»ØÌ¾¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÎ¢Â¦¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Î1°Ì»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Á´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò½ä¤ë¡È¸å²ù¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬»ØÌ¾¤ò²óÈò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¶¯¹Ô»ØÌ¾¤·¡¢ÆþÃÄ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¾®ÎÓ»á¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¤â¡¢¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤Ã¤Æ¤Ç¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µåÃÄ¤Îº£²ó¤Î·èÃÇ¤Î³Ë¿´¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡ÖÀïÎÏ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¿¤á¡¢²¾¤Ëº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬ÆþÃÄ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¡¢¤³¤Î¡ÈËÁ¸±¡É¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿°ì°ø¤À¤È»ØÅ¦¡£º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³ØÌîµå¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ëÍèÇ¯5·î°Ê¹ß¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï7·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÆüÊÆ¤Î´Ä¶¤òÈæ³Ó¡£²á¹ó¤Ê°ÜÆ°¤äÎô°¤Ê¿©»ö´Ä¶¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤·¡¢NPB¡¢ÆÃ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»ÜÀß¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Î¾Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤¬ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
