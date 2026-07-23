佐々木麟太郎

岩手県北上市の出身の高校生・野球選手。2005年4月18日生まれ。右投げ左打ち。岩手・花巻東高等学校の野球部所属。

2026年8月5日

2026年8月2日

2026年7月25日

2026年7月24日

2026年7月23日