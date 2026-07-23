佐々木麟太郎
岩手県北上市の出身の高校生・野球選手。2005年4月18日生まれ。右投げ左打ち。岩手・花巻東高等学校の野球部所属。
2026年8月5日
2026年8月2日
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佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
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佐々木麟太郎がマーリンズに指名された背景に、スカウトが語る人間性の高さ
長打力は世界レベルだが守備や打率など複数の課題が残ると指摘される
ココカラネクスト
2026年7月25日
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佐々木麟太郎のメジャー昇格確率は20%、小林至氏が3年の厳しさを語る
マリーンズは8巡目指名で、メジャー昇格できる確率は20％程度とのこと
スポニチアネックス
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石川ケニーがレッズ入団決断 契約金約6200万円は佐々木麟太郎を上回る
契約金は約38万ドル（約6200万円）で、オリックスの指名を断りMLBを選択
スポニチアネックス
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マーリンズ監督が佐々木麟太郎と対面し、その知性と勇気を高く評価
マッカラー監督は「非常に印象のいい青年で質問の内容も素晴らしかった」と語った
スポニチアネックス
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佐々木麟太郎がマーリンズ入団、副社長が才能と人間性を絶賛
打撃はパワーと選球眼を兼ね備えた打者と高く評価し全力支援を約束した
フルカウント
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佐々木麟太郎がマーリンズ入団会見で流ちょうな英語を披露
できるだけ早くメジャーでプレーすることが夢と英語で決意を表明した
スポニチアネックス
2026年7月24日
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佐々木麟太郎がソフトバンクを断りマーリンズ入団、マイナーから夢を追う
ソフトバンクの1位指名を断り、マイナーから始まる険しい道を自ら選んだ
共同通信
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マーリンズ入り決めた佐々木麟太郎 MLB昇格前に「放出」の可能性あり
日刊ゲンダイDIGITAL
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「佐々木麟太郎がマーリンズ入り」速報で…マネジメント会社が激怒か
FRIDAYデジタル
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佐々木麟太郎がマーリンズ入団会見でイチロー氏への憧れと敬意を語る
イチロー氏がプレーした同球場で「同じユニホームを誇りに思う」と述べた
フルカウント
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佐々木麟太郎がマーリンズ入団会見、メジャーへのビジョンを明かす
球団の育成プランが「非常に魅力的」でマイアミ行きを決めた大きな理由だという
スポニチアネックス
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佐々木麟太郎がマーリンズ入団会見、「楽しみでいっぱい」と前を向く
「苦しい生活になると思うが乗り越えていきたい」と前向きに語った
フルカウント