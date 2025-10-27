「あっ！来年ですね〜」　ホテル予約の日付を1年間違えた投稿に共感と笑い

旅行や出張の際に便利なオンライン予約サイト。そんな中、「ホテルの予約を取ったと思ったら、なんと1年後の日付だった」という驚きの体験がXに投稿され、注目を集めています。

投稿したのは、Xユーザー・ころねんさん。つぶやきによると、どうやら宿泊先に着いた後、フロントでチェックインしようとしたところ、この問題が発覚したもよう。

「予約されてないですねぇ……スマホ見せてもらってもいいですか？ あっ！来年ですね〜」という、思わず笑ってしまうやり取りが添えられています。

■ 原因は「前回検索した日付が保持されていた」こと

今回の“事件”の原因は、予約サイトで以前に来年（2026年）の宿泊予約を取った際の検索設定が、そのまま保持されていたことにありました。

なんでも、月日だけを合わせて予約してしまったため、年が違うことに気付かなかったそう。そのため、宿泊当日にホテルへ到着して初めて、「来年の予約だった」ことを知ることとなったのです。

突然の出来事に驚きながらも、「あまりのことに笑ってしまった」と、ころねんさん。

「もちろん『今夜泊まる宿がない』という焦りもありましたが、それ以上に『まさか』という気持ちが勝ちました。すぐに気持ちを切り替えて、なんとか別のホテルを探しました」と振り返ります。幸い、当日中に無事別の宿泊先を確保できたとのことで、ホッと胸をなで下ろしたそうです。

■ 「年をまたいだ検索」は誰にでも起こり得る落とし穴

投稿の返信欄には「来月ですねぇは私もやったことがある」といった共感の声や、「1年後も予約が取れるのか……」といった驚きの声が多数寄せられています。

旅行予約サイトでは、直近と来年の同じ月日の場合、カレンダー上で気づきにくいことがあります。特に一度「来年の日付」で検索をかけていた場合、サイトによってはその設定が残っていることも。

つまり、今回の一件は決して他人事ではなく、誰にでも起こりうるちょっとしたミスと言えるのかも。これから旅行シーズンを迎える中、日付だけでなく「年」にも注意を払うようにしましょう。

ころねんさん（@coroneneC24H12）

