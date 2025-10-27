¡Ö¤³¤ì¤âËüÇî¥ì¥¬¥·¡¼¡©¡×ÂçºåËüÇî¤Ç¡Ö²ñ¾ìÆâ¶Ø±ì¡×¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿àº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ëáËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
Á´ÌÌ¶Ø±ì¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡ÖÊ¬±ì¡×¤Ë
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬10·î13Æü¤ËÊÄËë¤·¤Æ£±½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î²òÂÎºî¶È¤âËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³«ËëÅö½é¤Ï¡Ö·úÀßÈñ¤Ë£²²¯±ß¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ÆÂç±ê¾å¤·¤¿¥È¥¤¥ì¡×¤ä¡ÖÀÐ¤¬Äß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤µÙ·Æ½ê¡×¡Ö¥æ¥¹¥ê¥«¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¡×Åù¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë´ÑÅÀ¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÉ¾²Á¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏÅöÆüÆþ¾ì·ô¤òµá¤á¤ÆÅ°Ìë¤ÎÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¡£ÀÖ»ú¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿±¿±ÄÈñ¤âºÇÂç¤Ç280²¯±ß¤Î¹õ»ú¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ËüÇî¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖµÊ±ì½êÌäÂê¡×¤â¡¢ËüÇîÈãÈ½¤ÎÁä¶Ì¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤¿ÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¡¢ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ÏÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢£²¥õ½êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿µÊ±ì½ê¤Ï²ñ¾ì³°¡£µÊ±ì½ê¤Þ¤Ç¤Î±ó¤µ¤È¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤«¤é·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³«Ëë¸åÌó£²¥õ·îÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤¿£¶·î28Æü¡¢Á´ÌÌ¶Ø±ì¤«¤é°ìÅ¾¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë°ìÈÌÍè¾ì¼ÔÍÑ¤ÎµÊ±ì½ê¤¬£²¥õ½ê¡¢´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤ÎµÊ±ì½ê¤¬£³¥õ½ê¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤äÍè¾ì¼Ô¤«¤é¡Ø±ó¤¯¤ÆÉÔÊØ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÎ¢¸ý¤Ê¤É¤ÇµÛ¤¤³Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ËüÇî±¿±Ä´Ø·¸¼Ô¤ÎA»á¤Ï¡Ö¼Â¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îà±£¤ìµÊ±ìá¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ËüÇî¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ëÍýÍ³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È³°¹ñ¤È¤ÎµÊ±ì¥Þ¥Ê¡¼¤Î°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤À¡£
µÊ±ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ÆÆüËÜ¤ÏÈæ³ÓÅª´Ë¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤ÇµÊ±ì¤ò¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ê¡¼¤Î¹ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¤Ç¤ÏËüÇî¤ò·Àµ¡¤ËÏ©¾åµÊ±ì¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖµÊ±ìÀ©¸Â¤¢¤ê¤¡×¤Î´Ä¶¤ËÀ°È÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËüÇî¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½·÷¤«¤é¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£A»á¤ÏµÊ±ì½ê¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â²ñ¾ì¤Ï¶Ø±ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î°Õ¸«¤ä¡¢½ÐÅ¸¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ìÆù¤Îºö¤Ç¡Ø¥²¡¼¥È¤Î³°¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³«ËëÅö½é¤ÏÅì¥²¡¼¥È¤Î³°Â¦µÊ±ì½ê¤À¤±¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëº®»¨¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÈµÊ±ì½ê¤Î±ýÉü¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤Ë¡£³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±£¤ìµÊ±ì¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°Ê³°¤Ë¤â¡¢°ìÉô¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬±£¤ì¤ÆµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ìÆâ¤Ëºî¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·Àß¤µ¤ì¤¿µÊ±ì½ê¤â¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦µÍ¤á
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËµÊ±ì½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢µÊ±ì»ö¾ð¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£É®¼Ô¤Ï¡¢£¹·îÃæ½Ü¤ËËüÇî¤ÎµÊ±ì»ö¾ð¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ºÅö½é¤«¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åì¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¡Ê²ñ¾ì³°¡Ë¤ÎµÊ±ì½ê¡£ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÃ¼¤«¤éÅì¥²¡¼¥È¤Þ¤Ç¤ÏºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¤âÀ®¿ÍÃËÀ¤ÎÄÌ¾ïÊâ¹ÔÂ®ÅÙ¤Ç15Ê¬¤Û¤É¡£²ñ¾ìÆâ¤ä¥²¡¼¥È¼þÊÕ¤¬º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÒÆ»30Ê¬°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó´Ø·¸¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤âµ¿Ìä¤À¡£³«ËëÅö½é¤«¤é²¿ÅÙ¤âËüÇî¤ØÄÌ¤¦¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î40ÂåÃËÀ¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¼Â¤ÏµÛ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤âÌá¤ë»þ¤¬ÂçÊÑ¡£°ìÅÙ¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆÆþ¾ì»þ¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ¹¤¤Æþ¾ìÎó¤Ë²¿Ê¬¤â¤«¤±¤ÆÊÂ¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²ñ¾ìÆâ¤ËµÊ±ì½ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ËüÇî¤Î¥ê¥ó¥°Æâ¤«¤é¤Ê¤é¡¢£²¥õ½ê¤È¤â10Ê¬Á°¸å¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼¡¤Ë¡¢É®¼Ô¤ÏËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿µÊ±ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¥ê¥ó¥°ËÌÂ¦¤ÈEXPO ¥á¥Ã¥»¡ÊWASSE¡ËÆîÂ¦¤Î£²¥õ½ê¤Ë¤¢¤ë¡£Ãë¤´¤í¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µÊ±ì½ê¤òÍøÍÑÃæ¤À¤Ã¤¿¡£µÊ±ì½ê¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Þ¤Ç¿Í¤¬°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µÊ±ì½ê¤Î³°ÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖµÊ±ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ë¹¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤¬Â¿¤¯¤¹¤·µÍ¤á¾õÂÖ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²ÃÇ®¼°¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Ö¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¡ÊµÊ±ì½ê¤Î³°¡Ë¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤ä²ñ¾ìÆâ¤ÎÏ©¾å¤ÇµÛ¤¦¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ã±½ã¤ËÉßÃÏÌÌÀÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëµÊ±ì½ê¤Î³ä¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ê124ËüÖ¡Ë33¸ÄÊ¬¤ÎÌÌÀÑ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÊ±ì½ê¤Ï²ñ¾ìÆâ³°¤Ç·×£·¥õ½ê¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¤¦¤Á£³¥õ½ê¤Ï´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¡Ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢»÷¤¿¥µ¥¤¥º¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ê120ËüÖ¡Ë¤ËµÊ±ì½ê¤¬£µ¥õ½ê¤¢¤ë¤³¤È¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤Þ¤ÀÉÔÊØ¤À¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö½é¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂ¿¾¯¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËüÇî¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¡£Åö½é¤ÎÊý¿Ë¤ò¶Ê¤²¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖµÊ±ìÌäÂê¤â¡×¤Þ¤¿ËüÇî¤Î¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Çò»æÎÐ