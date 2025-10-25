11月1日に開始するお笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式YouTubeが24日に更新され、予告編が公開された。

この日公開された動画は4本。オリジナル番組「大喜利GRAND PRIX」、「7:3トーク」、「芯くったら負け！実のない話トーナメント」、「ダウプラボイス」の31秒の予告編がアップされた。

「7:3トーク」では、松本と「シソンヌ」長谷川忍がギョウザを包みながらトークをする模様が公開された。そこで、松本が活動休止中の給料事情について「一回、15万の時があったからね!」と衝撃の告白。また「このチャンネル、金は死ぬほどある」というと、長谷川が「あんまり言わないでくださいよ!」とツッコミを入れていた。

ネット上ではこの「15万」という数字に、ネット上では「マジですか？」「信じられない…」「15万円って…俺の給料より低いじゃん」「それでも15万あるんだと思ってしまった庶民の私」といったコメントが寄せられていた。