お笑いコンビ・ダウンタウンの独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」と、フードテック企業・グルメエックスのコラボ商品「宅麺ダウプラーメンダウちゃん（醤油）」、「宅麺ダウプラーメンプラちゃん（豚骨魚介）」が７月１１日の正午から発売されることが７日までに分かった。同商品は「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で３月に配信された番組「松本人志と〇〇したい！」の中で、ゲストのダイアン・津