お笑いコンビ「ダウンタウン」のインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の公式Ｘ（旧ツイッター）が２日、更新され、松本人志が一番面白い作品と語った日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の「絶対に見てはいけない松本のパンチラ（秘）ゴルフ特訓」が配信開始されたことを報告した。投稿では、同作の見どころを説明。普通のゴルフレッスン企画のはずが、松本だけミニス