地元球団から2位指名という高い評価を受けた稲川は「素直にうれしい。自分も早く一員になりたい」と会見で少し緊張した面持ちで話した。

山口県出身で高校は福岡・折尾愛真。「縁がありますね。福岡で頑張りたいです」と目を細めた。本拠地・みずほペイペイドームでは福岡六大学リーグ戦で登板した経験がある右腕は「きれいですよね。好きです」と声を弾ませた。

4年前もプロ志望届を出したものの指名はなく「悔しい思いでいっぱいだった。絶対プロにいってやるという気持ちで4年間励んできた」と振り返る。

武器は最速152キロを誇る伸びのある直球だ。昨年3月に右膝の半月板を損傷し、1年間マウンドから離れた期間にインナーマッスルや体幹のトレーニングに励み、「迫力と球速が出た」と自信がより深まった。ケガから復帰して臨んだ今秋リーグは6試合に登板し3勝0敗。リーグトップの防御率0・93で優勝に貢献し、MVPに輝いた。現在は右膝の心配はなくなり、早くも来年1月の新人合同自主トレに向けてやる気であふれている。

入団に向けて「これからもたくさんトレーニングをして、開幕1軍を目指します」と誓った。ファンから愛される選手にもなりたいと話し、「ニコニコしていると思うので、笑顔でファンを増やしたい」と笑った。 （昼間 里紗）