銀座コージーコーナーから、『スター・ウォーズ』の世界観を表現したスイーツが登場！「＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）」「＜グローグー＞チョコケーキ」「＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）」が期間限定で販売されます。 銀座コージーコーナー『スター・ウォーズ』スイーツコレクション 発売日：2026年5月11日（月）販売店舗：全国の銀座コージーコーナー店舗※北海道・九州地方及び、福井県