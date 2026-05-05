4日夜、美祢市の国道で乗用車同士が正面衝突する事故があり、乗用車を運転していた男性ともう一方の乗用車に乗っていた小学生のあわせて2人が死亡しました。このほか3人が軽いけがをしました。事故があったのは美祢市絵堂の国道490号です。4日午後9時50分ごろ絵堂インターチェンジ方面に向け走っていたSUVタイプの乗用車と対向していたミニバンタイプの乗用車が正面衝突しました。この事故で、SUVタイプ乗用車を運転していた