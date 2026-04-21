記事ポイントSEVEN NEXUS株式会社が山口市へ進出し、山口市初のゲーム開発スタジオ開設を目指します。進出協定調印式は2026年4月28日14時から、山口市役所4階庁議室で実施予定です。若手クリエイター採用も進め、山口から世界向けゲーム開発に挑戦できる体制を計画しています。SEVENグループのSEVEN NEXUSが、山口県山口市への進出を決定します。山口市初となるゲーム開発会社の進出として、行政と連携した地方創生やデジタル人材