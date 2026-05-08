山口県周南市の市街地で４月以降、サルの出没が相次いでいる。周南署によると、７日までに目撃は１５６件にのぼり、人との接触も１２件起きている。けが人はいないものの、子どもが足をつかまれるなど被害につながりかねない事案も発生しており、同署と同市が警戒を強めている。（内田詩乃、坂田元司）「車から降りて、視線を感じて振り返ると、庭にいたんです」同市秋月の主婦（６２）は、４月９日にサルと遭遇した時のこと