¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·¥¢¥Ë¥áÏÈ¡Ö²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë!!¡×¤ÎºîÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤¬10·î23Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯1·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë²ÐÍË23»þÏÈ¤ÎºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ËÜ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¤Î°ÂÅÄÎ¦Ìð¡¢À¥¸ÍÅí»Ò¡¢Âçµ×ÊÝÎÜÈþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æÍ¦µ¤¡¢Kis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¡¢°æ¾åÍµ²ð¤¬ÅÐÃÅ¡£ÊüÁ÷Í½Äê¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡¢²ÐÍË23»þ¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·¥¢¥Ë¥áÏÈ¤ÇÊüÁ÷·èÄê
¡¡¡Ö²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë!!¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ²ÐÍË23»þ¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áÏÈ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£¡Ö²Ð¥¢¥Ë¡×¤Ï²ÐÍË¥¢¥Ë¥á¡¢¡Ö¥Ð¥ë¡×¤ÏÍÎÉ÷µï¼ò²°¡¢¡Ö¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ï¤ªº×¤ê¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤«¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ìë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¤³¤ÎÏÈ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Íー¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºÇ¸å¤Î¡Ö!!¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡È11»þ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£¥é¥Ö¥³¥á¤ÈÆæ²ò¤¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ïー¥È¥Á¥åー¥ó¡Ù
¡¡ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô41ËüÉôÆÍÇË¤Î¿ä¤·³è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÈÀ¼½Õ¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¤¬¸¶ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ïー¥È¥Á¥åー¥ó¡Ù¡£2026Ç¯1·î6Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿·ÆþÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦»³¿áÍÀ´¤¬¡¢ÉöÎÓ¹â¹»¤ÎÊüÁ÷Éô¤Ç¡ÈÀ¼¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¡É¤òÌ´¸«¤ë4¿Í¤Î¾¯½÷¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤ÊÆæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦»³¿áÍÀ´¤ò±é¤¸¤ë°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÆæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£°æ¥Î²ÚÏ»²ÖÌò¤ò±é¤¸¤ëÀ¥¸Í¤Ï¡ÖÎø°¦¤äÍ§¾ð¡¢Éô³è¡¢¤½¤·¤Æº£ºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ëÌ´¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´Éô120%Ãê½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥Ñ¥ïー¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¸¶ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯Íî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æü²êÀîÇ«¡¹Ìò¤ò±é¤¸¤ëÂçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î¸Þ½½ÍòÀèÀ¸¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÀ¼¤ò¥Æー¥Þ¤ËÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤¿°Ê¾å¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤·¤ÆÀ¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ´°À®¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î´°À®¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆâÍÆ¤âÇ»¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´ä°æÍ¦µ¤¤¬Ç®ÊÛ
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯SF¤Î¶â»úÅã¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤¬¡¢¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡Ù¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ò¡¢´ä°æ¤Ï¡Ö1989Ç¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£¶áÌ¤Íè¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ÂÎ¤ò¥µ¥¤¥Üー¥°²½¤·¤Æ¡¢ÅÅÇ¾¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò1989Ç¯¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÀè¸«À¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¤Þ¤¿°ìÈÖÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤È¤¤¤¦À©ºî²ñ¼Ò¤¬¡¢¤É¤¦¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸¶ºî¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸«¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£µÜÅÄ½ÓºÈ¡Ö¡ØÄ¶½ä¡ªÄ¶¾òÀèÇÚ¡Ù¤Ï9³ä5Ê¬¤°¤é¤¤¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢µÜÅÄ¤¬½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×È¯¤Î¡È¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡É¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ØÄ¶½ä¡ªÄ¶¾òÀèÇÚ¡Ù¤ò¾Ò²ð¡£ËÜºî¤Ï¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¤¬»È¤¨¤ë½äººÄ¹¤È²øÎÏ¿·¿Í·Ù´±¤¬³¹¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¥Ý¥ê¥¹¥³¥á¥Ç¥£ー¤À¡£
¡¡µÜÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¬»×¤¦Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£9³ä5Ê¬¤°¤é¤¤¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Û¤í¤Ã¤Èµã¤±¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Â¿Ê¬°ìÈÖ¼è¤Ã¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£°Û¿§¥Ð¥Ç¥£¤¬Ä©¤à¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×±ÜÍ÷¿ô2²¯4000Ëü¤Î¿Íµ¤ºî¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÇ»È¤¤¤Î»¦¤·²°¤È·ëº§º¾µ½»Õ¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬¥Ïー¥É¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¥³¥á¥Ç¥£ー¤¢¤ê¤ÇÉÁ¤¯ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æ¾å¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤â¥É¥é¥Þ¤âSF¤âÎøÌÏÍÍ¤âÁ´ÉôºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ó¤ä¤³¤¤¤Ä¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç½ÎÏ¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼ç¿Í¸øÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥®¥ã¥°¥·ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¦Æ»¤Î¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤ÎÃæ¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¯Â¾¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÌ¡²è¹¥¤¡¢¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤«¤é¤·¤¿¤éÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£°ÂÅÄÎ¦Ìð¡¢À¥¸ÍÅí»Ò¡¢Âçµ×ÊÝÎÜÈþ¤¬¸ì¤ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ïー¥È¥Á¥åー¥ó¡Ù¥Áー¥à¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡Ö1¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ºîÃæ¤Ç¡Ø¤³¤¤¤ÄÀ¼¤Ç¤±¤¨¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·ë²ÌÅª¤ËËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óµ¤¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¥¥ã¥é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·ー¥ó¤À¤±¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²»ÎÌ²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¼«¿È¤Î±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢1¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Þ¥¤¥¯Á°¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¼ýÏ¿Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ê²ñ¤Î¾®äØÀéË¤¬¡Ö·àÃÄ¤ÎÊý¡¹¤Ã¤Æ¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¼ÇµïÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¼Í¥¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤´ÈÓ¤È¤«°û¤ß¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¼Í¥ÏÀ¤ä¤ª¼ÇµïÏÀ¤òÏÃ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤¤¤Ö¤½¤ì¤Ç¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ý·ö²Þ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬Â¿¤¯¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£°æ¾å¤¬¡Ö¤½¤Î¸ý·ö²Þ¤ÎÀ¼¤â¤¤Ã¤È¤¤¤¤À¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£À¥¸ÍÅí»Ò¡Ö¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ïー¥È¥Á¥åー¥ó¡Ù¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿ÍÀ¸¤Î¤è¤¦¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò°ì¸À¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î½Ð¤·Êý¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î½Ð¤·Êý¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤³ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¥¸Í¤Ï¡Ö·²Áü·à¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤ËÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤Î1¿Í1¿Í¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¿ÍÀ¸¤Î¤è¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¸ì×ÃÎÏ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸ÀÍÕ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ»È¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀèÀ¸¤Î¸ì×ÃÎÏ¤ËËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ä°æ¤Ï¡Öºî²è¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢º£¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤À©ºî²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤µ¤ó¡£¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜÅÄ¤Ï¡ÖÄ¶Ç½ÎÏ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÄ¶Ç½ÎÏ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥á¥Ç¥£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æµã¤±¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÃíÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ò¤«¤ë¤¯¤ó¤¬·ëº§Áê¼ê¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1¤ÄÂç¤¤Ê¶Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥â¥Æ¤¿¤¤¤ò¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡ÊºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ë²¼Ï¤¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²ñ¸«¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¤¹¤Ê¤¯¤¸¤é¡Ë