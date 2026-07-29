居酒屋
安直に飲める酒場の称。
2026年8月8日
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韓国人ユーチューバーが日本帰化を宣言し翌日に撤回、日韓双方から批判
チョ氏は虚偽情報流布の疑いで検察に不拘束送致されたと報じられており
サーチコリアニュース
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大倉忠義 「鳥貴族」で創業者実父とバラエティー番組で初共演
スポニチアネックス
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70歳を過ぎても恋をし体の温もりを求める、高齢者の性がタブー視される理由
デイリー新潮
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「彼氏と大ゲンカ」仲直りデートで行きたい場所を紹介
オトメスゴレン
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大阪・十三の淀川河川敷に屋台22店舗が並ぶ新スポット「ミナモ十三」が開業
22店舗が出店する屋台形式のグルメエリアが目玉で、初期投資の少なさが出店者に好評とのこと
MBSニュース
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会食のプロが教えるお盆帰省の手土産、東京駅近で買える厳選6品
お盆の冷凍庫はすでに満杯なことが多く、アイス等の冷凍品は避けるべきとのこと
プレジデントオンライン
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世界一周中に3度も再会した夫妻が長崎・奈留島で居酒屋を開く
世界一周中にバングラデシュ・インド・ジョージアで3度も偶然再会した
オリコンニュース
2026年8月7日
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吉野家の「極旨牛鉄板ステーキ定食」をアツアツ鉄板で実食
鉄板で提供されるステーキは柔らかく特製オニオンソースとの相性が抜群とのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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人気女流雀士が31歳で八丈島に移住、家賃15万円から3万円の島暮らしへ
「このままでは壊れてしまう」と31歳で決断し家賃も間取りも大幅に改善
集英社オンライン
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世界一周中に3度も再会した旅人夫婦が長崎の離島で居酒屋を営む
元市役所職員と元看護師の夫妻は世界一周中に3度も偶然出会ったという
よろず~ニュース
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松本若菜の吹き替え演技に「棒読み」との声が再び広がる
日刊ゲンダイDIGITAL
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年間300冊読む男性が、読書を否定した上司の資料誤読に皮肉で返す
キャリコネニュース
2026年8月3日
2026年8月2日
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村上春樹の新刊が火付け役、錦糸町が荻窪・阿佐ヶ谷を価格で逆転
不動産データでは豊洲や錦糸町が荻窪・阿佐ヶ谷と同格以上に迫っており
集英社オンライン
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「なんで人殺してんだ」江別暴行死の主犯格、怒られた後にパチンコ
川口侑斗被告は7月31日の被告人質問で、暴行の発端や金品の使途を証言した
STVニュース北海道
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決済代行の全東信が突然破産、加盟店20万社に広がる余波の行方
加盟店は20万社、取引金融機関は60行に及び破綻の余波は長期化するとみられる
ダイヤモンド・オンライン
2026年8月1日
2026年7月31日
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仕事帰りに居酒屋へ寄った後の転倒は通勤災害と認められるのか
居酒屋での長時間飲酒は「私的行為」とみなされ通勤災害の対象外となる
よろず~ニュース
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松屋の朝食を120円安く卵付きで食べる注文術がSNSで話題に
朝鮭定食700円の代わりに卵かけご飯350円に鮭230円を追加すると580円になり
まいどなニュース