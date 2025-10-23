「本当に恥ずかしい」「最低の試合だ」５−１、１−５、１−５… “日本の10番”擁するドイツ強豪、まさかの２試合10失点にファン悲嘆「リバプールの練習のようだった」「言葉が出ない」【CL】
ヨーロッパの戦いは、予想以上に厳しいスタートとなっている。
現地10月22日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、堂安律を擁するドイツの強豪フランクフルトが、遠藤航が所属するプレミア王者のリバプールとホームで対戦。１−５で大敗を喫した。
先発した堂安も絡んだカウンターから26分に先制したフランクフルトは、しかし35分に追いつかれると、CKから立て続けに失点。後半にも２点を献上し、日本代表10番の奮闘もむなしく残念な結果となった。
これでCLでは、第１節にガラタサライに５−１で勝利した後、第２節のアトレティコ・マドリー戦に続いて１−５で惨敗。２試合で10失点という散々な結果に、フランクフルトの公式SNSには次のような声が寄せられた。
「リバプールのトレーニングのようだった。クレイジーだ」
「本当に恥ずかしい」
「最低の試合だ」
「弱すぎる」
「相手は簡単２、３点奪ってしまう」
「言葉が出ない」
「リバプールが強すぎた」
「冗談のようなチームだ」
「守備がひどすぎる」
第４節も、イタリア王者ナポリとのアウェー戦と厳しい戦いが待っている。まずは守備を立て直したいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安が絡んだフランクフルトの先制弾
