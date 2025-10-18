「私、失敗しないので」

言わずと知れた大人気ドラマ『ドクターX』（テレビ朝日系）シリーズの主人公・大門未知子の決めゼリフだ。だが、大門を演じる国民的女優は、キャリアを絶たれかねない“失敗”の危機にある――。

米倉涼子に突然の“疑惑”が浮上したのは、10月6日のことだった。

「翌7日に、米倉さんが逮捕されるという情報が飛びかいました。米倉さんが暮らすマンションには、昼夜を問わずメディアが詰めかけ、大騒動になったんです。さまざまな情報が交錯するなか、10月11日に『週刊文春』は、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部、通称『マトリ』が、米倉さんについて捜査をおこなっており、8月には家宅捜索で、複数の関係品を押収したと報じました」（芸能記者）

米倉は、9月17日に予定されていた『BARNEYS NEW YORK』銀座本店のリニューアルオープンイベントを突如、欠席。以来、次々と予定されていたイベントをキャンセルしていたため、体調不良説が流れていた。

「現在もはっきりとした所在はわかりませんが、メディアの目を避けるため、ホテルで暮らしているという説が有力です」（スポーツ紙記者）

この窮地を傍で支えるはずのアルゼンチン人タンゴダンサーの恋人、ゴンサロ・クエッショ氏は、“海外脱出”をしている。

「ゴンサロ氏は、ダンス講師として2005年に来日。2018年に米倉さんにタンゴを教え、2年後には交際がスクープされました。米倉さんとは同棲しており、独立後にはマネージャーのような役割も担っているといわれています。当然、家宅捜索で関係品が押収されたわけですから、ゴンサロ氏も“捜査対象”でしょう」（同前）

ゴンサロ氏は10月から都内のダンス教室で講師を務める予定だったが、教室のSNSでは《諸事情により帰国が延期になった》とアナウンスされている。

「本人はブログで、薬物疑惑についていっさい触れることなく《ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません》と謝罪したうえ、《インドネシアでの仕事が終わる頃 父の病状が悪化したと連絡が入り、それと同時に、父の面倒をみていた姉も体調を崩して入院したという連絡がきたので、慌ててインドネシアからアルゼンチンに帰国しました》と、家族の病気のためにアルゼンチンに滞在していることを明かしています。帰国がいつになるのかは、現時点ではわかりません」

はたして米倉は、たったひとりで厳しい捜査を受けることになるのか――。ゴンサロ氏のダンススクールに通い、20年来の友人だという男性は、2人の仲についてこう明かす。

「ゴンサロは20年前、20歳くらいのとき、来日したんです。アルゼンチンは景気が悪く、出稼ぎのような形でした。彼はお国柄もあるのか、とにかく明るくて陽気な人です。生徒の肩に手を回すのは当たり前で、スペイン語の歌を口ずさんで、つねに笑っていました。もちろん、大人気でした。

米倉さんはいまもときどき、スタジオに来て彼と踊っていました。それはラブラブで、うらやましいくらい。最後に見たのは1カ月以上前でしょうか。ゴンサロは、9月には仕事のために出国しましたからね。戻ってきたらパーティを開催する予定だったのですが……。いま、彼が本当にどういう状況なのかわかりません」

タンゴは、男女が抱き合い、脚や腕、腰など全身を使って表現するセクシーで情熱的なダンスだ。仲間たちが目撃した“ラブラブダンス”を考えれば、ゴンサロ氏だけが米倉を捨てて“逃亡”したとは考えづらい。米倉の今後について、芸能ジャーナリストは“逆”の可能性を指摘する。

「じつは米倉さんが、お世話になっている大物芸能関係者に“事務所閉鎖”のあいさつをしたという情報があるんです。2020年にオスカープロモーションを退社し、自ら社長を務める個人事務所を設立した米倉さんですが、この事務所を閉めるということは、実質、芸能界引退ということになります。捜査を受けたことでイメージが低下したため、これ以上、表舞台で活動することはできないという判断なのかもしれません。むしろ、米倉さんが“彼”を追ってアルゼンチンに行く可能性のほうが高いのでは」

大手代理店関係者は、渋い顔をしてこう語る。

「捜査の結果次第ですが、新規のCM契約はかなり難しいでしょう。もともと米倉さんは“マージンを取られるのが嫌だ”という理由で広告代理店を毛嫌いしており、自分の人脈を生かした“直取引”をしたがるタイプの方なので、代理店との付き合いは薄いんです。危機に瀕した米倉さんを助けようとする関係者は少ないでしょう。少なくとも、我々が現時点でクライアントに対して起用をおすすめすることはないですね」

さらに、米倉は本来、2026年の2月までスキャンダルを絶対に避けなければならない事情があったという。米倉に近しいドラマ業界関係者がこう明かす。

「いちばんたいへんなのは、2026年2月から配信予定の『エンジェルフライト THE MOVIE』（Amazon Prime Video）の配信がなくなることです。巨額の製作費を投じた超大作ですから、もし米倉さんのせいでお蔵入りになった場合、『製作費を返せ』と言われる可能性があります。

そうならないためにも、米倉さんは1年ほど前から、2025年の行動は慎重にならないとと、戒めて行動してきたはずですが……」

とはいえ、不穏な予兆はあったという。

「米倉さんはずいぶん前から、占いに傾倒していたんです。独立した際や離婚のときも占い師さんにみてもらっていました。この占いでは、彼女は、2025年は全体的に「凶」の低迷期だそうです。災いを避ける意味合いからも、『エンジェルフライト』の配信を2026年にしたのも、験を担いでのことと聞いています。そこまで気をつけていたのになぜ、捜査を受けるようなことになったのか」（同前）

はたして、潔白を証明することはできるのか――。