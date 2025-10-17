Image: スリーアール株式会社

在宅ワークやゲーム、クリエイティブ作業で長時間座る人にとって椅子は生産性を左右する重要なツール。安価なチェアでは負担も大きいけど、高級エルゴチェアは予算が……。

そんなジレンマを解消してくれそうな、価格は安めだけど機能たっぷりなゲーミングチェア「AGRelux 極」がおトクに登場しました。ゲーミングを冠していますがシンプルデザインで使いやすく、ソファ級の座り心地と姿勢維持を両立してくれるとのこと。

他にもこだわりポイントが多数あったので、さっそく詳細をチェックしていきましょう。

一度座れば、もう戻れない。ソファ級のゲーミングチェア｜AGRelux極 【20％OFF】31,840円 machi-yaで見る

2層高密度ウレタンでソファ級の座り心地

Image: スリーアール株式会社

「AGRelux 極」の特長は座面は2層高密度ウレタンによる“ソファ級の心地よさとサポート力の両立”。

Image: スリーアール株式会社

フカフカと心地よい座り心地ながら、2層目でしっかりと身体を支えてくれるそう。

Image: スリーアール株式会社

側面には通気性の高いメッシュ素材を採用。熱がこもりにくく、蒸れを軽減。

Image: スリーアール株式会社

付属のクッションは背中と腰を自然に支えるカーブ形状。上下変更で自分の身体に合わせた微調整も可能です。

Image: スリーアール株式会社

座面が広く、製品名のとおり“あぐらをかく”ことも可能。いろんな姿勢ができるのは助かりますね。

150度リクライニングにフットレストまで

Image: スリーアール株式会社

リクライニングは最大150度まで可能。無段階式なので好みの位置を調整しやすいのもグッド。

Image: スリーアール株式会社

フットレストは座面下に収納されており、必要なときだけ使えるのも便利なポイント。最大リクライニングと併用すれば、もはやベッドとしても使えそう。

Image: スリーアール株式会社

肘置きも幅広タイプなので作業もしやすそう。

脚もステンレス製で高級感があり、いわゆるゲーミング的な派手さはないのでシックなインテリアでも使いやすいでしょう。

eスポーツチームと共同開発

Image: スリーアール株式会社

本製品はeスポーツチームと共同開発しているのも特長のひとつ。長時間プレイにも耐えられる性能に加え、耐荷重は130kgまでとJIS基準を超える国際規格BIFMA試験もクリアしている点も安心材料かも。

Image: スリーアール株式会社

カラーはブラック、ホワイト、グレーの3色展開。表皮はPUレザーですが、いずれもシンプルで高級感ある仕上がりです。

執筆時点では20％OFFの31,840円（送料・税込）からオーダー可能でしたので、コスパいいチェアを探している人はぜひ商品ページをチェックしてみてください。

