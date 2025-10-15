¡ÚÊæÀÑ ¾¼Àã¡Û¥ß¥¤¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤ÈºÇ´ü¤ÎÉ×ÉØÎ¹¹Ô¤Ø¡Ä¿ùÊÂ¶è¤Î33ºÐ½÷À¤¬·è¿´¤·¤¿¡Ö2000¥¥í¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡×
2025Ç¯9·î25Æü¡¢´ñ²ø¤Ê»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£°ñ¾ë¸©µíµ×»Ô¤Ë½»¤à75ºÐ¤Î½÷À¤¬Ì¼¤Î»àÂÎ¤òÌó20Ç¯´Ö¡¢¼«Âð¤ÎÎäÅà¸Ë¤ËÊÝ´É¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
À®¿Í¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Ï¡¢ÀµºÂ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÎäÅà¸Ë¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êì¿Æ¤¬¤Ê¤¼Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²æ¤¬»Ò¤Î»àÂÎ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤ÎÆ°µ¡¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢»÷¤¿»ö·ï¤Ï²áµî¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1973Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬Ì©¤«¤ËÀÖ¤óË·¤Î»àÂÎ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï´ßÅÄ·Ã¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È¤¤¤¦23ºÐ¤Î½÷À²Î¼ê¤Ç¡¢È¯³ÐÅö»þ¤ÏÅìµþ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ò»à»º¤·¤¿ÀÖ¤óË·¤ò1Ç¯7¥õ·î°é¤Æ¤Ä¤Å¤±¤¿23ºÐ½÷À²Î¼ê¡Ä²æ¤¬»Ò¤òÁò¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÊì¿Æ¤Î°¥¾ð¡×¡Ó¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö¼ê¸ü¤¯Áò¤ê¤¿¤¤¡×
ÅìµþÅÔËÅç¶èÃÓÂÞ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¨¥¹¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÌµÃÇ·ç¶Ð¤·¤¿´ßÅÄ¤Ï¡¢¸Î¶¿¤ÎµÜ¾ë¸©¤ËÌá¤êÍ§¿ÍÂð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º¤ËÀÖ¤óË·¤Î»àÂÎ¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿´ßÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤Ê¤¼¤«Å¹¤ÎÎäÅà¸Ë¤ËÀÖ¤óË·¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢´ßÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÀÖ¤óË·¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·Á¤ÇËäÁò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÉÂ±¡¤«¤éÌµÍýÌðÍý°ú¤¼è¤Ã¤¿¤¿¤áËäÁò¤ÎÊýË¡¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¼ê¸ü¤¯Áò¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤º²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢´ßÅÄ¤Ï»à¤ó¤ÀÀÖ¤óË·¤ÎÀ¤ÏÃ¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â°ìÅÙ¡¢Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬»àÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤Î´¶¾ð¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢»à¤ó¤À»Ò¤É¤â¤ØÃí¤¤¤ÀÈà½÷¤Î°¦¾ð¤ÏËÜÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿²ÈÂ²¤ÈÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿½÷À¤Ï´ßÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢É×¤Î¥ß¥¤¥é¤È°ì½ï¤Ë¼Ö¤Ç2000¥¥í¤â¤ÎÄ¹Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿´ñÌ¯¤ÊÉ×ÉØ¤â¤¤¤¿¡£
ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤ËË¬¤ì¤¿ÉÔ¹¬
¾¼ÏÂ¤ÎËö´ü¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤ÇÆâÁõ¶È¤ò±Ä¤àÉ×ÉØ¤¬¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1986Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ë11·îº¢¤ËÆÍÁ³ÉÔ¹¬¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
É×¤Ç¤¢¤ë²ÃÆ£°ìÏº¡Ê44ºÐ¡¢²¾Ì¾¡Ë¤¬Ç¾Æâ½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ìÆþ±¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÏº¤ÏÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç·üÌ¿¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë²óÉü¤¹¤ëÃû¤·¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À»à¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤Î²ÃÆ£Èþ»Ò¡Ê33ºÐ¡¢²¾Ì¾¡Ë¤Ï¼¡Âè¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯É×¤ò»à¤Ê¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤Þ¤ê¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÎÊýË¡¤ÇÉ×¤ò¼£¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯°ú¤ËÂà±¡¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Èþ»Ò¤Ï°å»ÕÌÈµö¤Ê¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂà±¡¤Ï´í¸±¤À¡×¤È»ß¤á¤ë¤â¡¢Èþ»Ò¤ÏÉ×¤òÌµÍý¤ä¤êÉÂ±¡¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¼«Âð¤ÇÉ×¤Î´ÇÉÂ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢°å»Õ¤¿¤Á¤ÎÃé¹ðÄÌ¤ê¡¢É×¤ÏÇÙ±ê¤òÊ»È¯¤·Ìó1½µ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°¦¤¹¤ëÉ×¤ÎË´³¼¤òÉÂ±¡¤ËÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Èþ»Ò¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¾ì½ê¤ËÉ×¤òËäÁò¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯ÆâÁõ¶È¤ò±Ä¤àÍ§¿Í¤ÎÎëÌÚ¾Ï²ð¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ËÁêÃÌ¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¡ÖÉ×¤òËäÁò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»û¡×¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤¿¡£
Èà¤é¤Ï°ìÏº¤Î»àÂÎ¤ò²Ö¤äÌÚ¤ÎÍÕ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿´½²³¤ËÆþ¤ì¡¢ÎëÌÚ¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¥ï¥´¥ó¼Ö¤ÇÅìµþ¤«¤éµþÅÔ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¿¡£
Î¹¤Î½ª¤ï¤ê
¤¿¤À¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤¿»û¤È¤¤¤¦»û¤Ë¡ÖÉ×¤Î»àÂÎ¤òÍÂ¤«¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤Á¤é¤ÎÊè¤ËËä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤à¤¬¡¢¼«Âð¤Ç»àË´¤·¤¿É×¤Ë¤Ï°å»Õ¤Ë¤è¤ë»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤äËäÁòµö²Ä¾Ú¤¬¤Ê¤¤¡£ÃÇ¤é¤ìÂ³¤±¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èà¤é¤ÎÎ¹¤ÏµþÅÔ¤«¤éÆàÎÉ¡¢Åçº¬¡¢·§ËÜ¤Ø¤Èµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¡¢ºÆ¤ÓµþÅÔ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÉ×¤ÎËäÁòÀè¤òÃµ¤¹Î¹¤Ï3½µ´Ö¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï2000¥¥í¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¬¤¤¤Ë¤âÉÂ±¡¤òÌµÍýÌðÍýÂà±¡¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ç¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥¤¤¤¿°ìÏº¤Î»àÂÎ¤Ï¥ß¥¤¥é²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ»Ãæ¤ÇÉå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢3½µ´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ö»àÂÎ¤È¤ÎÎ¹¤ÏÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁêÅö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤ÏÅìµþ¤Ë»Å»ö¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢Èþ»Ò¤Ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î»ûÃµ¤·¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÈþ»Ò¤Ï¡¢É×¤Î»àÂÎ¤ÈÎëÌÚ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤¬¥ß¥¤¥é»àÂÎ¤òºÜ¤»¤¿¥ï¥´¥ó¼Ö¤ÇÅìµþ¤ËÌá¤ê¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥ß¥¤¥é¤È¤ÎÆ¨Èò¹Ô¡×»ö·ï¤¬È½ÌÀ¡£»àË´ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Èþ»Ò¤Ï·ÚÈÈºáË¡¤ª¤è¤Ó¸ÍÀÒË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÈþ»Ò¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
°¦¤Î·Á¡¢»à¤Î·Á
°Ê¾å¡¢¡Ö»àÂÎ¤ÈÊë¤é¤·¤¿½÷À¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë2¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î»ö·ï¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎË´³¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼«¤é¤Î¼ê¤Ç²ÈÂ²¤Î»àÂÎ¤òËäÁò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¤¹¤ë¤È»àÂÎ°ä´þºá¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö°¦¤Î·Á¤¬¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐËäÁò¤ÎÊýË¡¤â¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏË¡¤ËÂ§¤Ã¤¿»à¸å¤Î½èÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¬Î§¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤â¡¢Ã¯¤«¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤òÆÍÁ³¼º¤Ã¤¿´ó¤ëÊÕ¤Ê¤µ¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆËä¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î»ö·ï¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö²ÈÂ²°¦¤Î·Á¡×¤ò¸½Âå¤Î²æ¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
