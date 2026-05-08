京都府警が８日、京都・南丹市で殺害された安達結希さん（当時１１）の事件で取材に応じた。結希さんの事件をめぐって京都府警は今月６日、結希さんの遺体を遺棄した容疑で逮捕していた安達優季容疑者を殺人の被疑者として再逮捕し、捜査本部名を「南丹市園部町における男子児童殺人、死体遺棄事件捜査本部」に改めた。本件は３月２３日の朝、自宅付近の公衆トイレで容疑者が結希さんを殺害し、遺品や遺体を南丹市内の各所に