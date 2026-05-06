鶴見警察署（資料写真）神奈川県警鶴見署は６日、死体遺棄の疑いで、横浜市鶴見区栄町通１丁目、無職の男（６０）を逮捕した。逮捕容疑は同日、同所の自宅一室で同居する母親の無職の女性（９２）の遺体を放置し、遺棄したとしている。署によると、男は容疑を認め、「母と一緒にいたかった。届け出ると母の死を認めることになってしまうと思った」などと供述している。署によると、男は母親と２人暮らし。遺体に目立った外