高校時代の安達優季容疑者京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん＝当時（11）＝の遺体が見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親の安達優季容疑者（37）＝死体遺棄容疑で逮捕、処分保留＝が、殺害から遺棄までを「1人でやった」と供述していることが8日、府警への取材で分かった。府警は同日、容疑者を送検する。再逮捕容疑は3月23日朝ごろ、園部小から自宅への道中にある駐車場の公衆トイレ内で結