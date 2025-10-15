¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¡¢ÍÜ»Ò¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÈÄ¹¤¤ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤ä¡Ø¥¶¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤¬¡¢Ä¹¤¤ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³¤È¡¢ÍÜ»Ò¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¢56ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÍÄ¤¤º¢¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ÈÎ¥º§¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Èà½÷¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¡¢¤Ê¤É¤È½ñ¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥»¥í¡¼¤ÈºÆº§¸å¡¢Ç¥¿±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¤Ó²±Â¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢2016Ç¯¤ËHUFFPOST¤Ë´ó¹Æ¡£Ì©¤«¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐ³°¼õÀº¤ò»î¤ß¤ë¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Harper¡Çs Bazaar»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï»ä¤ÎÊª¸ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢20Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò»ý¤È¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÃ¯¤Ë¤â´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¡£¤Ç¤â¡¢¼ª¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬Íè¤ë¡£»ä¤¬¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç»Å»öÃæÆÇ¤À¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£»ä¤Ï¤¿¤À¤Î¿Í´Ö¡£³§¤ÈÆ±¤¸¿Í´Ö¤ó¤À¤«¤é¡¢¡Ø°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤è¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Þ¤¿ºÇ¶á¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØArmchair Expert¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤À¤±¤É¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ï½ÐÍè¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎDNA¤ò¾®¤µ¤Ê¿Í´Ö¤Ë½É¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ç¤¢¤ì¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢»ä¤¬Ë¾¤ó¤À¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·×²è¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¡¢¡ÊÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ï¡Ë·×²è¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¿´¤¬Íð¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¯´ñÌ¯¤Ê½Ö´Ö¤À¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ê£»¨¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ºÅÌ²½Ñ»Õ¤Î¿·Îø¿Í¥¸¥à¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¤³¤Î²Æ¤â¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ù¥¤¥È¥Þ¥ó¡õ¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥¢¥ó¥«É×ºÊ¤ä¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¤é¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤Î²¹ç¤ËÉâ¤«¤Ö¥è¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢½çÄ´¸òºÝ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¢56ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÍÄ¤¤º¢¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ÈÎ¥º§¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Èà½÷¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¡¢¤Ê¤É¤È½ñ¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥»¥í¡¼¤ÈºÆº§¸å¡¢Ç¥¿±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¤Ó²±Â¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢2016Ç¯¤ËHUFFPOST¤Ë´ó¹Æ¡£Ì©¤«¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐ³°¼õÀº¤ò»î¤ß¤ë¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Þ¤¿ºÇ¶á¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØArmchair Expert¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤À¤±¤É¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ï½ÐÍè¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎDNA¤ò¾®¤µ¤Ê¿Í´Ö¤Ë½É¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ç¤¢¤ì¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢»ä¤¬Ë¾¤ó¤À¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·×²è¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¡¢¡ÊÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ï¡Ë·×²è¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¿´¤¬Íð¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¯´ñÌ¯¤Ê½Ö´Ö¤À¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ê£»¨¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ºÅÌ²½Ñ»Õ¤Î¿·Îø¿Í¥¸¥à¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¤³¤Î²Æ¤â¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ù¥¤¥È¥Þ¥ó¡õ¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥¢¥ó¥«É×ºÊ¤ä¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¤é¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤Î²¹ç¤ËÉâ¤«¤Ö¥è¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢½çÄ´¸òºÝ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£