¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤¿¡×¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡È²¦¹ñ¡É½é·âÇË¡ª ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¡Ö³Î¼Â¤Ë²æ¡¹¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç£³¡Ý£²¤Î¾¡Íø¡£²¦¹ñÁê¼ê¤Ë»Ë¾å½é¤á¤ÆÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢£°¡Ý£²¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤ËÈ¿·â¡£52Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤ÆÆîÌîÂó¼Â¤¬£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡¢71Ê¬¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØIDN Times¡Ù¤â¤³¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤òÊóÆ»¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë²æ¡¹¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¾®Àî²Â¼ÂPSSI¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¿³È½°Ñ°÷Ä¹¡¢Ë¾·îÁï½÷»ÒÂåÉ½¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢ÂçÃ«ÃÝÇ·¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ê¡¼¥°¶¥µ»¡¦±¿±ÄÉô¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÀìÌç²È¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼¨¤¹Æ»¤¬³Î¼Â¤Ë¸«ËÜ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ÎºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÂçÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤¬¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
