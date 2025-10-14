¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×Èø¹Ô¤·¤¿½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ë¤ÎÃË¤¬Ë¡Äî¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡í¿È¾¡¼ê»×¹Í¡í
¡ÖÀ¸ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤¿½÷À¤òÈø¹Ô¤·¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ½»µï¿¯Æþ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÌ¤¿ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÁðÌîÂçÃÏÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤Î¸øÈ½¤¬10·î£¹Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁðÌîÈï¹ð¤Ï¡Ç25Ç¯£µ·î¡¢¿¼Ìë¤ËÅÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç20Âå¤Î½÷À¤Ë¥Ê¥ó¥ÑÌÜÅª¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£Ï¢Íí¸ò´¹¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¼«Âð¤Þ¤ÇÈø¹Ô¡£½÷À¤¬¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤¤Éô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Ç¯£¸·î¤Ë¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç½»¿Í¤Î½÷À¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤¬ÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡¦ÂáÊá»þ¡Ë¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Î½÷À¤Î¸å¤í¤ò¤Ä¤±¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¡È¶¦Ï¢¤ì¡É¤Î¼ê¸ý¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈºá¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Ë¡Äî¤Ç¤ÏÏ©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î²¿¤éÍî¤ÁÅÙ¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤¿ÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®ÊÁ¤ÊÁðÌîÈï¹ð¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¹õ¿§¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£ÇÇØ¤Ç½ÐÄî¤·¡¢ÃåÀÊ¤¹¤ë¤ÈÉÔ°Â¤²¤Ê»ëÀþ¤òË¡Äî¤Ë¸þ¤±¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤É¤³¤«ÍÄ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Î¾Ú¿Í¼ÁÌä¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤ÎÌÜÅª¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö¹¥¤ß¤Î½÷À¤ÇÍ§Ã£¤äÈà½÷¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÀ¸ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Ï¢Íí¸ò´¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤¿¤á½÷À¤òÈø¹Ô¡£Èø¹Ô¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£²ò»¶¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Þ¤ÀÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¾×Æ°Åª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï½÷À¤Ï¡ÒÁê¼ê¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²ñÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ó¡Ê½÷À¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤è¤ê¡£¡Ò¡Ó¤Ï°Ê²¼Æ±ÍÍ¡Ë¤È»ØÅ¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡×¤Î¤Ï¡¢ÁðÌîÈï¹ð¤Î¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
ÁðÌîÈï¹ð¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ÏÏÄ¤ó¤À·Á¤ÇË½Áö¤¹¤ë¡£½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¡¢£±¿Í½»¤Þ¤¤¤ÎÉô²°¤ËÅþÃå¤·¡¢¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤¤Éô²°¤Ë¿¯Æþ¡£½÷À¤ò²¡¤·ÅÝ¤·ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À¤ÎÎ¾¼ê¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤¬¶¼¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤á¤Æ¡×¤Èº©´ê¤·¡¢ÁðÌîÈï¹ð¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯½÷À¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Ì¤¿ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½÷À¤Î¿´¤Î½ý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ò¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ó¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÉô²°¤Î¸¼´Ø¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¶²ÉÝ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Å»ö¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤¹¡×
¸¡»¡¤«¤é¡¢ºÆÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÁðÌîÈï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÈÈ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¼Ô¤«¤é¡Ø¤ä¤á¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤È¼çÄ¥¡£¹¹À¸¤Î¤¿¤áÃÏ¸µ¡¦ÆÊÌÚ¤ËÌá¤ê¡¢¿Æ¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Å»ö¤òÃµ¤¹¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¿Æ¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¼ÁÌä¿Í¤¬ºÛÈ½´±¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Á¥°¥Ï¥°¤ÊÌäÅú¤¬Â³¤¯¡£¡ÖºÆÈÈ¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÁðÌîÈï¹ð¤Ï¡¢
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×
¤È²óÅú¡£ºÛÈ½´±¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤âÈÈºá¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÈÈºá¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈºÆÅÙ¼ÁÌä¡£¤·¤«¤·¡¢
¡ÖÁê¼ê¤Ë¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¼Áµ¿¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁðÌîÈï¹ð¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡Äî¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ÏÈï³²½÷À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬·ç¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤Î°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤ò¼«¿È¤Ø¤Î¹¥°Õ¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢Èø¹Ô¤·¤Æ²È¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÂçÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹¹À¸¤Î¤¿¤á¼Â²È¤ÇÎ¾¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÎÎ»¾µ¤ò¼è¤é¤º¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤éºÛÈ½½ê¤Î¿´¾Ú¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¡Ö¼¹Ù¹¤«¤ÄÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¡£Ì¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿°ú¤Ã±Û¤·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É·ÐºÑÅªÂ»¼º¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò£´Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁ°²Ê¡¢Á°Îò¤Ï¤Ê¤¯26ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¹¹À¸¤Îµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½¤òµá¤á¤¿¡£ºÛÈ½´±¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÁðÌîÈï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤òÈÈ¤·¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤¹¡×
¤È½Ò¤Ù¤¿¡£½÷À¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Û¤É¤Î¿´¤Î½ý¤ò¼õ¤±¡¢º£¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»Å»ö¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Çºá¤Î½þ¤¤¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£