車から外れたタイヤを女の子に直撃させる事故を起こし、執行猶予中に無免許で運転した罪に問われた男の裁判が開かれ、拘禁刑１年の実刑判決が言い渡されました。起訴状によりますと、若本豊嗣被告は２０２５年１１月から１２月までの間、札幌市内や小樽市内で６回にわたり、運転免許がないままトラックを運転しました。若本被告は２０２３年、札幌市西区で軽乗用車から外れたタイヤを当時４歳の女の子に直撃させる事故を起こし、懲