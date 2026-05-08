富山市に本社を置く情報通信サービス事業の「インテック」が、システム開発をめぐり損害賠償を請求されていた裁判で、およそ７０億円を支払うことで和解していたことが分かりました。これはきょう、親会社の「ＴＩＳ」が明らかにしました。インテックはシステム開発のプロジェクトを受託したものの断念し、東京の「三菱食品」から２０１８年に１２７億円あまりの損害賠償を求める裁判を起こされていました。その後、請求額は